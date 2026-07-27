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[핌in광주] '159㎞'보다 값졌던 '150㎞'...키움 박준현, 부진 속 스스로 해답 찾았다

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  • 키움 박준현이 25일 KIA전에서 5이닝 9탈삼진 5실점했다.
  • 7월 부진 속 1회 제구 난조 후 힘을 빼고 구속·투구 패턴을 조절했다.
  • 직구 위주 승부가 통하지 않자 슬라이더 중심으로 자가 해법을 찾으며 성장 가능성을 보여줬다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[광주=뉴스핌] 남정훈 기자 = 키움의 특급 신인 박준현이 부진 속에 스스로 답을 찾는 영리함을 보여줬다.

박준현은 7월 한 달 동안 가장 힘든 시간을 보내고 있었다. 최고 시속 159㎞의 강속구를 앞세워 시즌 초반 깊은 인상을 남겼지만, 7월 들어서는 기대만큼의 모습을 보여주지 못했다. 평균자책점은 11.12까지 치솟았고, 11.2이닝 동안 무려 14개의 사사구를 내주며 압도적인 구위보다 흔들리는 제구가 더 자주 눈에 띄었다.

[서울=뉴스핌] 키움의 박준현이 25일 광주 KIA전서 5이닝 9탈삼진 5실점을 기록했다. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.07.26 wcn05002@newspim.com

하지만 지난 25일 광주-KIA챔피언스필드에서 열린 KIA전은 비록 패전으로 끝났지만, 박준현에게는 의미 있는 경기였다. 부진의 원인을 스스로 깨달았고, 경기 도중 직접 해결책까지 찾아냈기 때문이다.

박준현은 이날 5이닝 7피안타(1피홈런) 2사사구 9탈삼진 5실점을 기록했다. 기록만 보면 아쉬운 내용이다. 시즌 성적도 1승 5패 평균자책점 4.61로 나빠졌다.

그러나 경기를 들여다보면 전혀 다른 이야기가 나온다. 1회는 악몽이었다. 선두타자 박재현에게 볼넷을 내주며 불안하게 출발했고, 카스트로에게 안타를 허용한 뒤 나성범에게 스리런 홈런을 맞았다. 이어 박상준과 하주석에게 연속 장타를 허용하며 순식간에 5실점했다. 제구가 흔들리면서 힘으로만 승부하려던 직구는 KIA 타자들의 먹잇감이 됐다.

하지만 2회부터 박준현은 완전히 다른 투수가 됐다. 무작정 힘으로 밀어붙이던 투구를 버렸다. 직구 구속을 의식적으로 낮추고 슬라이더와 커브의 비중을 높였다. 결과는 놀라웠다.

5회까지 추가 실점 없이 KIA 타선을 묶었고, 개인 한 경기 최다인 9탈삼진까지 기록했다. 카스트로에게 2루타, 김호령에게 3루타를 맞기는 했지만 실점으로 이어지지는 않았다. 특히 5회에는 김도영-나성범-한준수로 이어지는 중심 타선을 삼자범퇴로 돌려세웠다.

[서울=뉴스핌] 키움의 박준현이 25일 광주 KIA전서 5이닝 9탈삼진 5실점을 기록했다. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.07.26 wcn05002@newspim.com

구속도 달라졌다. 평소 최고 159㎞를 자랑하는 박준현은 이날 최고 153㎞를 기록했다. 이날 직구 평균 구속은 149.1km로 자신의 시즌 평균(153km)보다 약 4㎞ 낮았고, 슬라이더 139.1km로 역시 평균(140.8km)보다 약 2㎞ 느렸다. 하지만 힘을 빼자 오히려 직구 제구가 살아났고, 변화구의 각도도 예리해졌다.

키움 설종진 감독도 경기 후 이 변화를 높이 평가했다. 그는 "1회에는 제구가 너무 안 됐다. 힘이 너무 많이 들어갔다"라며 "2회부터는 80~90% 힘으로 가볍게 던지면서 직구 제구가 살아났고 변화구도 좋아졌다. 그렇게 해서 5회까지 갈 수 있었다"라고 설명했다.

이어 "힘을 많이 쓴다고 구속이 빨라지는 것도 아니고 제구가 되는 것도 아니다. 어제처럼 가볍게 던져도 150㎞는 나온다. 그 정도면 충분히 운영할 수 있다"라며 "4~5회의 느낌을 잘 기억해서 다음 경기에도 이어갔으면 한다"라고 당부했다.

더 의미 있는 부분은 투구 패턴을 바꾼 주체가 박준현 자신이었다는 점이다. 키움은 올 시즌 투수들에게 구종 선택의 자율성을 최대한 보장하고 있다. 이날도 마찬가지였다.

[서울=뉴스핌] 키움 박준현이 25일 2026 KBO 정규시즌 광주 KIA전에 선발 등판해 5이닝 7피안타(1피홈런) 2사사구 9탈삼진 5실점(5자책점)을 기록했다. km/h는 구종 별 최고 구속이다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 박준현의 투구 분석표 (명령어 : 박준현의 투구 분석표를 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진=키움 히어로즈] [일러스트=CHAT GPT] 2026.07.25 wcn05002@newspim.com

설 감독은 "2회부터는 본인이 구종을 선택했다. 그래야 후회도 없고, 결과를 통해 공부도 된다"라며 "벤치에서 사인을 내서 결과가 안 좋으면 선수는 배우지 못한다. 본인이 던지고 싶은 공을 던지고, 이후 함께 이야기하는 것이 성장에 도움이 된다"라고 설명했다.

결국 박준현은 경기 도중 스스로 직구 위주의 승부가 통하지 않는다는 사실을 인정했고, 슬라이더 중심의 투구로 방향을 바꿨다. 단순히 구속을 줄인 것이 아니라 자신의 상태와 상대 타선을 읽고 해법을 찾아낸 것이다.

올 시즌 7월 부진은 박준현에게 분명 성장통이었다. 그러나 KIA전은 그 성장통 속에서 얻은 가장 값진 수확을 보여준 경기이기도 했다.

최고 시속 159㎞라는 숫자는 여전히 박준현의 가장 큰 무기다. 하지만 KIA전에서 더 빛난 것은 150㎞대 직구가 아니었다. 스스로 문제를 진단하고, 경기 안에서 해답을 찾아낸 19세 신인의 야구 지능이었다.

wcn05002@newspim.com

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국민의힘, 원내대표 멱살잡이 소동 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 후반기 상임위원회 배정을 둘러싼 내부 충돌로 혼란에 휩싸였다. 상임위원회 배정에 항의하는 과정에서 원내대표의 멱살을 잡는 등 혼란이 연출됐다. 정점식 원내대표가 24일 원내대책회의에 불참한 가운데 정희용 사무총장이 공개 비판에 나섰다. 당사자로 지목된 권영진 의원은 이후 입장문을 내고 "이유 여하를 불문하고 무조건 저의 잘못"이라며 사과했다.정 사무총장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국민들께 부끄럽고 한편으로 동료 의원으로서도 참담한 일이 발생했다"고 밝혔다. 앞서 권영진 의원이 전날 오후 국회 원내대표실을 찾아 상임위 배정 문제를 두고 정 원내대표에게 강하게 항의했다. 이 과정에서 원내대표실 밖 취재진에게 들릴 정도로 고성이 오갔고, 멱살잡이 등 물리적 충돌도 발생했다. 권 의원은 당초 정보위원회 배정을 희망했으나 최종적으로 행정안전위원회 간사로 배정되자 원내지도부에 강하게 반발한 것으로 전해졌다. 상임위 배정 과정에서 의원들의 희망 상임위와 전문성, 선수 등을 반영하는 기준이 충분히 설명되지 않았다는 문제의식도 있었던 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.24 mironj19@newspim.com 정 사무총장은 "상임위 배정에 불만을 품은 의원이 항의하는 과정에서 급기야 한 의원은 원내대표의 멱살을 잡았고, 이를 말리던 전임 원내대표의 멱살까지 잡는 일이 있었다고 한다"고 말했다. 이어 "항의와 물리적 행위는 분명히 구분돼야 한다"며 "폭력은 결코 정당화될 수 없다"고 강조했다.정 사무총장은 "지금 이 순간에도 당원들께서는 훼손된 참정권을 되찾기 위해 거리에서, 현장에서 싸우고 있다"며 "이때 우리 당은 품격과 질서를 무너뜨리는 부끄러운 모습을 보였다"고 했다.그러면서 "당원과 국민 여러분께 실망을 안겨드려 진심으로 송구하다"며 "이번 사태를 엄중하게 받아들이겠다"고 말했다.정 사무총장은 "이런 일이 다시 반복되지 않도록 당의 명예와 품위를 훼손하는 행위에 대해서는 엄정하고 단호하게 대처하겠다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 제437회 국회(임시회) 제02차 본회의에서 신동욱 최고위원과 대화하고 있다. 2026.07.23 jk31@newspim.com 그는 회의에 불참한 정 원내대표를 향해서도 "지금 우리 당에는 원내대표님의 리더십이 어느 때보다 절실하다"며 "흔들림 없이 대여 공세를 이끌어 주시기를 부탁드린다"고 했다.국민의힘 사무처 노동조합도 이날 성명을 내고 "항의와 폭력은 다르다"고 비판했다. 노조는 "국민의힘 사무처 노동조합은 원내대표의 멱살을 잡는 등 당내에서 발생한 폭력적 행위에 깊은 유감을 표한다"며 "국민의힘에서 치열한 이견과 항의는 있을 수 있다. 그러나 물리력을 행사하는 폭력은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"고 밝혔다.이어 "상임위원회 배정에 대한 이견이 있었다면 대화와 당내 절차로 해결했어야 한다"며 "자신의 뜻이 받아들여지지 않았다는 이유로 원내대표의 멱살을 잡는 것은 책임 있는 국회의원의 자세가 아니다"라고 지적했다. 국민의힘 원내부대표단도 입장문을 내고 이번 사태에 대한 엄정 대응을 촉구했다. 원내부대표단은 "국민을 대표하고 민의를 받드는 국회에서, 그것도 당 원내대표의 멱살을 잡는 폭력 사태가 발생한 것은 참담함을 넘어 당의 품격과 국회의 권위를 무너뜨린 전대미문의 오점"이라고 비판했다. 이어 "이를 만류하던 전임 원내대표까지 멱살을 잡았다는 사실은 묵과할 사항이 아니다"라며 "국민의힘 원내부대표단은 이번 사태에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다. 권영진 국민의힘 의원 [사진 = 뉴스핌 DB] 논란이 확산되자 권 의원은 이날 국민의힘 의원들에게 사과 입장문을 보냈다. 권 의원은 "어제 원내대표실에서 행한 저의 언행은 이유 여하를 불문하고 무조건 저의 부족함이고 잘못이었다"고 밝혔다.그는 "이로 인해 정점식 원내대표님께 큰 결례를 범하고, 리더십에 상처를 드렸다"며 "저의 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과드린다"고 했다.이어 "이 사실을 접하고 실망과 참담함을 느끼셨을 동료 의원님들과 당원 동지들, 그리고 국민들께도 깊이 사과드린다"고 덧붙였다.oneway@newspim.com 2026-07-24 11:55

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