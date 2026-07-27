동작관악교육지원청·중앙대, 초중고생 AI·코딩 진로교육 운영

AI 핵심 요약beta
- 동작관악교육지원청이 27일 중앙대와 AI·디지털 성장 프로젝트를 운영했다
- 초중고생에 코딩·머신러닝 캠프를 열어 진로체험과 역량강화를 지원했다
- 교원 연수도 함께해 생성형 AI 활용과 맞춤형 수업 확산을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교원 생성형 AI 활용 교육…지역 교육격차 완화
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청 동작관악교육지원청은 중앙대학교 SW교육원과 함께 학생과 교원을 대상으로 '2026 지역 연계 AI·디지털 성장 프로젝트'를 운영한다고 27일 밝혔다.
이번 사업은 지역 대학이 보유한 전문 인력과 교육시설을 학교 교육에 연계해 학생들의 인공지능(AI)·디지털 교육 기회를 넓히고 교육 여건에 따른 학습 경험 격차를 줄이기 위해 마련됐다.
학생에게는 AI 분야 진로를 탐색하고 미래사회 핵심 역량을 기를 수 있는 체험 프로그램을 제공한다. 교원에게는 생성형 AI 활용 역량을 높여 학생 맞춤형 수업을 설계할 수 있도록 지원한다.
초등학교 4~6학년 학생을 대상으로는 '상상을 현실로! 마이크로비트 코딩 캠프'를 운영한다. 참가 학생들은 센서와 발광다이오드(LED)를 활용한 디지털 제작 활동을 하고 생활 속 문제를 해결하는 코딩 프로젝트를 수행한다.
중학교 1학년부터 고등학교 2학년 학생에게는 '나도 AI 개발자! 파이썬·머신러닝 체험 캠프'를 제공한다. 파이썬 프로그래밍 기초와 AI·머신러닝 원리를 배우고 직접 머신러닝 모델을 만들어보는 방식이다.
학생들은 중앙대 전문 강사진과 대학생 멘토의 도움을 받아 아이디어를 구체화하고 결과물을 완성한다. 대학의 교육 환경을 직접 경험하고 AI·소프트웨어 관련 전공과 진로에 대한 설명을 듣는 시간도 마련된다.
중고생 대상 대학 방문형 캠프는 27일부터 28일까지 중앙대 SW교육원에서 열린다. 초등학생 대상 지역거점 방문형 캠프는 다음 달 10일부터 11일까지 동작관악수학과학융합교육센터에서 진행된다. 프로그램별 모집 인원은 20명 안팎이며 참가비는 무료다.
교원 연수는 생성형 AI에 대한 이해와 활용법을 비롯해 AI 윤리교육과 수업 적용 사례·실습 등으로 구성된다. 교육지원청은 교원들이 생성형 AI를 교육적으로 활용하고 학교 현장에 AI·디지털 기반 학생 맞춤형 교육을 확산하도록 지원할 계획이다.
강순원 동작관악교육지원청 교육장은 "AI 시대에는 기술을 익히는 것을 넘어 새로운 가치를 만들어 내는 창의성과 문제해결력이 무엇보다 중요하다"며 "지역 대학과 긴밀하게 협력해 모든 학생이 양질의 AI·디지털 교육을 경험하고 자신의 가능성을 넓힐 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
jane94@newspim.com