성평등가족부, 촉법소년 공론화 등 성과 낸 공무원 9명 포상

AI 핵심 요약beta
- 성평등가족부는 27일 촉법소년·청소년 정책 성과 공무원 9명에게 특별성과 포상금을 수여했다
- 이번 포상은 촉법소년 연령 조정 공론화, 학교 밖 청소년 건강검진·수능 모의평가 지원, 생리용품 바우처 개선에 대한 성과를 인정한 것이다
- 장관 표창과 함께 과제별 100만~800만원 포상금이 지급되며 개인별로 30만~240만원까지 차등 지급됐다
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3개 정책 과제 선정…특별성과 포상금 1100만원
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 촉법소년 연령 조정 공론화와 학교 밖 청소년 지원 등 국민 체감형 정책 성과를 낸 공무원 9명에게 특별성과 포상금을 수여한다고 27일 밝혔다.
성평등부는 이날 '제2회 특별성과 포상금 수여식'을 열고 3개 정책 과제에 기여한 공무원들에게 총 1100만원을 지급한다. 지난 4월 첫 번째 포상에 이어 두 번째로 마련된 수여식이다.
특별성과 포상금은 국민이 체감할 수 있는 우수한 정책 성과를 창출한 공무원을 파격적으로 보상해 적극적으로 일하는 성과 중심의 공직문화를 조성하기 위한 제도다.
이번에 선정된 과제는 촉법소년 연령 조정 공론화와 학교 밖 청소년 건강검진·대학수학능력시험 모의평가 지원 개선, 여성청소년 생리용품 바우처 제도 개선 등이다.
촉법소년 연령 조정 과제에서는 민관 사회적 대화 협의체와 숙의토론회를 운영하고 공개 포럼과 온라인 공청회 등을 통해 국민 의견을 수렴한 성과가 인정됐다. 연령 기준을 둘러싼 견해차가 큰 상황에서 사회적 논의를 위한 기반을 마련했다는 평가다.
학교 밖 청소년 지원 분야에서는 건강검진 신청 절차를 기존 4단계에서 온라인 원스톱 방식으로 개선했다. 학교 밖 청소년을 위한 수능 모의평가 응시료 지원 사업도 새로 도입했다. 관계 기관과 협력해 시스템과 운영 지침을 마련하고 지난 4월부터 시범사업을 진행하고 있다.
여성청소년 생리용품 지원은 바우처와 국민행복카드를 동시에 신청할 수 있도록 절차를 간소화했다. 신청 시점과 관계없이 12개월분을 모두 지급하도록 지원 방식도 바꾸고 구매처를 12개 늘렸다.
포상 대상자에게는 과제별 장관 표창과 함께 최소 100만원에서 최대 800만원의 포상금이 지급된다. 개인별 지급액은 기여도에 따라 30만원에서 240만원까지 차등 책정됐다.
원민경 성평등부 장관은 "이번 성과는 국민이 일상에서 체감하고 삶의 변화를 만드는 정책 현안을 과감히 사회적으로 공론화시킨 결과"라며 "앞으로 더 나은 미래 사회를 향한 핵심 전략인 성평등이라는 시대적 과제를 선도적으로 해결해 나가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
jane94@newspim.com