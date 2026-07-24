경기도일자리재단, 고양시에 '경기도기술학교 북부캠퍼스' 개소

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[고양=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도기술학교 북부캠퍼스가 경기북부 산업 맞춤형 기술인재 양성을 목표로 고양시에 문을 열며 북부지역 직업훈련의 핵심 거점으로 출범했다.

경기도기술학교 북부캠퍼스가 24일 고양시 덕양구 창조혁신캠퍼스에서 개소식을 열었다. [사진=경기도청]

경기도일자리재단은 24일 고양시 덕양구 창조혁신캠퍼스에서 경기도기술학교 북부캠퍼스 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

북부캠퍼스는 경기북부 지역의 직업훈련 접근성을 높이고 산업현장에서 요구하는 전문기술 인력을 체계적으로 양성하기 위해 설립됐다. 기존 화성시에 위치한 경기도기술학교의 교육 기반을 북부로 확대해 경기북부 도민도 가까운 곳에서 양질의 공공 직업훈련을 받을 수 있도록 한 것이다.

북부캠퍼스는 고양시 창조혁신캠퍼스 A동 9층에 조성됐으며 강의실과 실습실, 사무실, 교육준비실 등 교육시설을 갖췄다.

교육과정은 산업 수요를 반영한 실무 중심으로 구성됐다. 전기설비, 시스템냉난방, 공조냉동 등 취업 연계 직업훈련 과정을 운영하고 인공지능(AI) 기반 디지털 역량 강화 교육을 병행해 미래 산업환경 변화에 대응할 수 있는 융합형 기술인재 양성을 목표로 하고 있다.

경기도일자리재단은 최신 실습장비와 교육시설을 구축해 현장 중심의 실습교육을 강화하는 한편 지역 산업과 기업 수요를 반영한 교육과정을 지속적으로 확대할 계획이다. 이를 통해 교육생의 실무역량과 취업 경쟁력을 높여 북부캠퍼스를 경기북부를 대표하는 공공 직업훈련기관으로 육성하고 지역 일자리 창출과 산업 경쟁력 강화에 기여한다는 방침이다.

윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 "경기도기술학교 북부캠퍼스는 경기북부 산업 경쟁력을 높이고 도민에게 새로운 취업 기회를 제공하는 직업훈련 거점이 될 것"이라며 "산업현장의 변화에 맞춘 교육을 지속적으로 확대해 누구나 미래를 준비할 수 있는 평생직업교육 기반을 만들어 나가겠다"고 말했다.

이날 개소식에는 고은정 경기도의회 부의장, 최민 경기도의회 경제노동위원회 부위원장, 송규근·이기대 도의원, 권주성 경기도 경제기획관, 민경선 고양특례시장, 김미수 고양특례시의회 의장, 윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사 등 주요 내빈과 유관기관 관계자, 교육생 등 100여 명이 참석해 북부캠퍼스의 출범을 함께 축하했다.

asj7376@newspim.com