창원·함안 농축협, 고향사랑기부 2년 연속 교차기부…"상생 협력"

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 24일 NH농·축협 상호기부 기탁식을 열었다.
- 창원·함안 임직원은 1000만원씩 2년째 교차 기부했다.
- 강기윤 시장은 상생협력 확산을 기대한다고 말했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원·함안 NH농·축협 임직원들이 2년 연속 고향사랑기부금을 상호 교차 기부하며 지역 간 상생 교류방안을 모색했다.
창원시는 24일 시청 접견실에서 창원시와 함안군 관내 NH농·축협 임직원들의 상호 기부 기탁식을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 강기윤 시장과 기획조정실장, NH농협 창원시·함안군 지부장, 창원·함안 지역 농·축협 조합장 등이 참석했다.
이번 상호 기부는 6월부터 7월까지 양 지역 NH농·축협 임직원들이 자발적으로 참여해 이뤄졌다. 창원과 함안에 각각 1000만 원씩 고향사랑기부금을 교차 기부했고 지난해에 이어 2년째 이어졌다.
고향사랑기부제는 개인이 주민등록상 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부하면 세액공제와 답례품 혜택을 받을 수 있는 제도다. 기부는 고향사랑e음과 전국 농협은행·농축협 창구를 통해 할 수 있다.
강기윤 시장은 "2년 연속 고향사랑기부제에 자발적으로 참여한 창원·함안 NH농·축협 임직원 여러분께 감사한다"면서 "이번 상호 기부가 지역 간 상생협력 사례로 확산되길 기대한다"고 말했다.
news2349@newspim.com