코르티스, 미니 2집 '그린그린' 트리플 밀리언셀러…11주 만에 309만장 돌파

AI 핵심 요약beta
- 그룹 코르티스가 23일 미니2집으로 트리플 밀리언셀러를 달성했다
- 미니2집은 309만장, 미니1집은 215만장 팔려 데뷔 11개월간 525만장 기록했다
- 그린그린은 발매 첫날 120만장, 10주째 빌보드200 차트인하며 스포티파이 3억회 재생을 돌파했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 코르티스가 미니 2집 '그린그린'으로 트리플 밀리언셀러를 달성하며 가파른 성장세를 이어가고 있다.
코르티스의 미니 2집 '그린그린'은 23일 써클차트가 발표한 최신 주간 앨범 차트(7월 12일~18일)에서 누적 판매량 약 309만 9000장을 기록했다. 신보를 내놓은 지 단 11주 만에 거둔 성과다. 올해 국내 발매작 가운데 이 차트에서 300만 장 넘는 세일즈를 올린 음반은 방탄소년단 정규 5집 '아리랑'과 코르티스의 신보 단 두 장뿐이다.
지난해 선보인 미니 1집 '컬러 아웃사이드 더 라인즈(COLOR OUTSIDE THE LINES)'의 총 판매량은 써클차트 기준 215만 장을 돌파했다. 이로써 코르티스는 데뷔 후 11개월 동안 두 장의 음반으로 합산 판매량이 525만 장에 달하는 놀라운 성적을 냈다. 두 앨범 모두 발매 직후의 일시적 인기에 머무르지 않고 꾸준히 팔렸다는 점도 주목할 만하다.
'그린그린'은 지난 5월 4일 발매 당일 약 120만장 판매돼 단숨에 '밀리언셀러' 반열에 올랐다. 이어 나흘 만에 200만 장을 달성했다. 초동 231만 3291장은 미니 1집 '컬러 아웃사이드 더 라인즈'의 43만 6367장 대비 무려 5배 넘는 수치로 팀의 매서운 성장세를 입증했다
글로벌 음반·음원 인기 지표도 쌍끌이 흥행 중이다. 이 음반은 앞서 미국 빌보드의 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'(5월 23일 자) 3위에 올랐다. 팀의 자체 최고 순위이자 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 가운데 유일한 '톱 3'다. 이후로도 순위권을 유지하며 10주째 장기 차트인하고 있다. 또한 20일 자 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 미니 2집 수록곡의 누적 재생 수는 3억회를 넘겼다.
moonddo00@newspim.com