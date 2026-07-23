의정부시, 불법점용 하천환경 개선사업 최종 선정돼 국비 10억 확보

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 23일 하천환경 개선 공모사업에 선정돼 국비 10억을 확보했다고 밝혔다
- 장암동 중랑천 일원 불법 경작·시설 정비하고 0.8km 산책로와 진입로를 조성할 계획이다
- 내년 상반기 착공해 열린 친수공간으로 전환하고 불법점용 재발 방지와 이용 활성화를 추진한다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 기후에너지환경부가 주관한 '불법점용 재발방지를 위한 하천환경 개선 공모사업'에 최종 선정돼 국비 10억 원을 확보했다고 23일 밝혔다.
이번 공모사업은 국가하천을 유지·보수하고 있는 전국 지방자치단체를 대상으로 하천·계곡 내 불법점용 시설을 정비하고 재발을 방지해 국민에게 안전하고 쾌적한 하천환경을 제공하기 위해 마련됐다.
사업 대상지는 의정부의 관문이자 국가하천 중랑천의 기점인 장암동 일원이다. 이 구간은 제방 상단에 위치해 접근성이 떨어지고 옹벽으로 가려져 장기간 불법 경작이 이어져 왔다. 단순 생계형 경작을 넘어 구역을 분할하고 각종 시설물을 설치하는 등 하천의 사유화가 고착된 공간으로 지적돼 왔다.
의정부시는 이번 사업을 통해 약 0.8km 규모의 산책로와 진입로 등을 조성할 계획이다. 시민 누구나 이용할 수 있는 친수 공간으로 정비하고 열린 하천 공간으로 전환해 이용 활성화와 불법 재발 방지라는 두 가지 효과를 동시에 거둔다는 방침이다.
시는 올해 하반기 실시설계와 관계기관 협의 등 행정 절차를 마무리한 뒤 내년 상반기 착공에 들어갈 예정이다. 사업이 완료되면 그동안 불법 경작으로 인해 접근이 어려웠던 구간이 휴식과 산책을 즐길 수 있는 개방형 하천 공간으로 조성돼 지역 주민은 물론 중랑천을 찾는 방문객의 이용도 크게 늘어날 것으로 시는 내다보고 있다.
김원기 의정부시장은 "앞으로도 지속적인 관리와 단속을 통해 불법점용 재발을 방지하고 시민 누구나 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 하천환경을 조성하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com