개막 1주년 '슬립 노 모어', 매튜 본 '백조의 호수'의 스타 잭슨 피쉬 합류

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 국내 최대 규모의 이머시브 공연 '슬립노모어 서울(Sleep No More Seoul)'이 7월 24일 개막 1주년을 맞는다.

'슬립노모어'는 1930년대 스코틀랜드를 배경으로 셰익스피어의 '맥베스'를 히치콕 스타일의 서스펜스로 재해석한 이머시브 공연이다. 관객이 배우와 같은 공간을 자유롭게 이동하며 자신만의 이야기를 만들어가는 독창적인 관람 방식의 '이머시브 시어터(Immersive Theater)' 장르를 탄생시킨 펀치드렁크(Punchdrunk)의 대표작이자, 뉴욕과 상하이에서 10년 이상 장기 흥행하며 전 세계 관객들의 사랑을 받아온 공연이다.

'슬립노모어 서울' 1주년 이벤트. [사진=미쓰잭슨]

지난해 7월 프리뷰 공연으로 국내 관객과 처음 만난 '슬립노모어 서울'은 제작·주최사 미쓰잭슨이 충무로 대한극장을 7층 규모의 '매키탄 호텔(The McKithan Hotel)'로 새롭게 탈바꿈시키며, '슬립노모어'역사상 최대 규모의 프로덕션을 선보였다. 개막 이후 1년 동안 약 10만 명의 관객을 동원했으며, 16만 원~20만 원대의 프리미엄 티켓 가격에도 불구하고 장기 흥행을 이어가고 있다.

특히 관람할 때마다 전혀 다른 이야기를 경험할 수 있는 작품의 특성은 100회 이상 공연을 관람한 관객이 등장할 정도의 높은 재관람률과 견고한 팬덤으로 이어지며, '슬립노모어 서울'만의 차별화된 경쟁력을 입증하고 있다.

개막 1주년을 기념해 오는 26일에는 작품을 사랑해 준 관객들과 함께하는 특별 이벤트도 개최된다. 독창적인 퍼포먼스로 사랑받는 리얼리스트 마술사 이준형의 공연을 비롯해 '슬립노모어 서울'을 주제로 한 다양한 참여형 프로그램이 마련되며, 공연에 출연 중인 배우 니콜라스 브루더(Nicholas Bruder)가 이벤트 연출을 맡았다. 또한 다수의 출연 배우들이 직접 참여해 팬들과 특별한 시간을 함께할 예정이다.

슬립노모어 서울_퍼포머 잭슨 피쉬. [사진=미쓰잭슨]

◆매튜 본 '백조의 호수' 주역 잭슨 피쉬 합류…풍성한 퍼포먼스 예고!

'슬립노모어 서울'은 장기 공연에 돌입하며, 새로운 캐스트를 영입해 한 층 풍성해진 무대를 선보인다.

세계적인 안무가 매튜 본(Matthew Bourne)의 대표작 '백조의 호수(Swan Lake)'의 주인공 '백조/낯선 남자(The Swan/The Stranger)'와 '로미오와 줄리엣(Romeo + Juliet)'의 주인공 '로미오(Romeo)' 역을 맡아세계적인 주목을 받은 무용수 잭슨 피쉬(Jackson Fisch)가 합류해 눈길을 끈다. 탁월한 신체 표현력과 섬세한감정 연기로 호평받아온 그는 '슬립노모어 서울' 무대에 올라 새로운 에너지와 매력을 더할 예정이다.

박주영 미쓰잭슨 대표는 "지난 1년 동안 '슬립노모어 서울'을 사랑해 주신 모든 관객 여러분께 진심으로 감사드린다"며, "이번 1주년 이벤트가 관객 분들과 함께 지난 시간을 돌아보고 새로운 추억을 만드는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다. 또한 잭슨 피쉬를 비롯한 새로운 배우들이 합류해 더욱 새롭고 풍성한 공연을 선보일 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 밝혔다.

'슬립노모어 서울'은 현재 9월 공연까지 예매 가능하며, 이후 일정은 1~2개월 단위로 순차 오픈된다. 국내에서는 NOL 티켓, 해외에서는 NOL Ticket Global, Trip.com, Klook을 통해 예매할 수 있다.

jyyang@newspim.com