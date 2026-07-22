청주대, 美 명문 2곳과 잇단 협약

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글로벌 유학생 유치 확대…SFSU·CalArts와 교류 본격화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주대학교가 글로벌 교육 협력 확대와 우수 외국 유학생 유치 강화를 위해 미국 명문 대학들과 잇따라 국제교류 협정을 체결하며 국제화 전략에 속도를 내고 있다. 특히 미 서부 주요 거점 대학과의 협력망을 구축함으로써 학생 교류와 공동 교육 프로그램 등 실질적 협력 기반을 넓혔다는 점에서 주목된다.

청주대 김윤배 총장(왼쪽)이 샌프란시스코 주립대 및 캘리포니아 예술학교 관계자와 국제교류 협정을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. [사진=청주대] 2026.07.22 baek3413@newspim.com

청주대학교는 김윤배 총장이 최근 미국 샌프란시스코와 로스앤젤레스를 방문해 샌프란시스코 주립대학교(SFSU), 캘리포니아 예술학교(CalArts)와 각각 국제교류 협정을 체결했다고 22일 밝혔다.

샌프란시스코 주립대학교 협정식에는 에이미 수에요시 부총장 등 대학 관계자 4명이 참석했으며, 21일 열린 캘리포니아 예술학교 협정식에는 마이크 브라이언트 부총장을 비롯한 관계자 5명이 자리했다.

청주대에서는 김 총장을 포함한 학교 관계자들이 참석해 양교 간 교류 확대와 유학생 협력 방안을 논의했다.

이번 협정에 따라 세 대학은 학생 교류를 비롯해 공동 교육 프로그램 운영, 학술 협력 등 다양한 국제교류 사업을 추진할 계획이다.

김윤배 총장은 "현재 청주대학교에는 37개국 4100여 명의 유학생이 재학 중이며 최첨단 도서관과 하이플렉스 강의실, 실시간 강의 자막·번역 서비스 등 교육환경을 바탕으로 학업에 전념하고 있다"며 "앞으로 외국 유학생들이 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

샌프란시스코에 위치한 샌프란시스코 주립대학교는 1899년 설립된 4년제 공립대학으로 65개 학과에 약 2만1000명이 재학 중이다.

로스앤젤레스에 있는 캘리포니아 예술학교는 월트 디즈니가 1961년 설립한 4년제 사립대학으로, 28개 학과에 1400여 명이 재학하고 있다.

baek3413@newspim.com