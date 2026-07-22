동아대, 스마트생산융합시스템공학과 신입생 모집…산학협력 확대

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현장 실무 교육·교류 기회 확대

[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 동아대학교는 오는 31일까지 중소벤처기업부 지원 중소기업 계약학과인 스마트생산융합시스템공학과의 2026학년도 가을학기 정시 2차 참여기업과 신입생을 모집한다고 22일 밝혔다.

동아대학교 스마트생산융합시스템공학과 '참여기업 및 신입생' 모집 안내문[사진=동아대학교] 2026.07.22

동아대는 이번 모집을 통해 스마트제조와 AI, 생산운영관리, 품질4.0, 데이터 활용 등 현장 실무 중심 교육을 강화하고 산학협력 기반을 넓힌다는 계획이다. 재학생은 참여기업 교류회와 연구자 포럼 등에 참여하며 산학 공동 연구와 기술 교류 기회를 얻을 수 있다.

중소기업 계약학과는 중소·중견기업 재직자의 학위 취득과 직무 역량 강화를 지원하는 선취업 후학업 방식의 인재 양성 프로그램이다. 참여기업은 소속 재직자의 역량 향상 지원을 받고, 근로자는 기준등록금의 최대 85%에서 100%까지 학비 지원을 받을 수 있다.

동아대 스마트생산융합시스템공학과는 중소벤처기업진흥공단의 중소기업 계약학과 운영성과평가에서 2022년부터 2025년까지 4년 연속 최고 등급인 S등급을 받았다. 학과는 학사부터 석·박사까지 연계한 교육과정과 산학협력 프로그램을 운영해 왔다.

신상문 학과장은 "기업이 필요로 하는 실무형 인재를 양성하고 재직자의 성장과 기업의 기술혁신을 함께 지원하는 교육모델을 운영하고 있다"고 말했다.

psj9449@newspim.com