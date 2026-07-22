롯데컬처웍스, 체험형 공연 브랜드 '인사이드 더 플레이'로 극장 공간 재해석

객석 점유율 99.5% 기록 속 중국 진출

'룰렛'·'데스게임' 등 신작 라인업 공개

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데컬처웍스의 몰입·체험형 공연 브랜드 '인사이드 더 플레이'가 관객들의 큰 호응 속에 영화관 공간의 새로운 활용 가능성을 제시하고 있다.

22일 롯데컬처웍스에 따르면 상영관 고유의 인프라와 공연을 결합한 '인사이드 더 플레이' 프로젝트를 통해 극장에서만 즐길 수 있는 차별화된 이머시브(관객 참여형) 콘텐츠를 선보이고 있다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데컬처웍스 '인사이드 더 플레이: 군체' 속 한 장면 [사진=롯데컬처웍스] 2026.07.22 taeyi427@newspim.com

지난해 첫 선을 보인 '인사이드 더 플레이 : 서바이벌'이 연일 매진을 기록한 데 이어 후속작 '인사이드 더 플레이 : 군체' 역시 누적 객석 점유율 99.5%를 달성하며 흥행을 이어가는 중이다. 이 같은 성과에 힘입어 지난 3월에는 중국 공연 제작사 '포커스테이지'와 협약을 맺고 글로벌 시장 진출을 확정지었다.

현재 롯데시네마 신대방에서 진행 중인 '군체'는 관객이 단순 관람을 넘어 이야기의 결말을 직접 완성해가는 구성으로 MZ세대 사이에서 큰 인기를 끌고 있다. SNS와 온라인 커뮤니티에서는 관람 후기와 'N차 관람' 팁 공유는 물론 팬 계정까지 등장하며 팬덤 현상으로 이어지는 모양새다.

롯데컬처웍스는 최근 공개된 신작 라인업을 통해 흥행세를 확고히 한다는 구상이다. 지난 9일 롯데시네마 도곡에서 개막한 세 번째 시리즈 '인사이드 더 플레이 : 룰렛'은 극장 로비와 상영관을 거대한 카지노 공간으로 꾸며 관객이 게임에 직접 참여하도록 연출했다.

이어 17일 롯데시네마 에비뉴엘에서 개막한 네 번째 시리즈 '인사이드 더 플레이 : 데스게임'은 '다크웹 생중계'라는 설정에 스크린 연출을 접목해 몰입감을 극대화했다. 배우 정성일이 스크린에 등장해 지령을 내리는 연출 등으로 스크린과 객석 간 경계를 낮췄다는 평가를 받는다.

윤세인 롯데컬처웍스 Live사업부문장은 "'인사이드 더 플레이'는 영화관의 공간적 강점을 활용해 관객에게 지금까지 없던 경험을 제공하기 위해 기획한 프로젝트"라며 "앞으로도 영화와 공연의 경계를 넘나드는 다양한 콘텐츠를 지속적으로 만들어 영화관 경험의 새로운 가능성을 넓혀 나갈 계획"이라고 말했다.

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