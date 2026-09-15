보로노이, 세계폐암학회서 VRN11 임상 발표

AI 핵심 요약beta
- 보로노이는 15일 WCLC 2026서 VRN11 임상 1상 결과를 발표했다.
- C797S 변이 환자 6명은 ORR 100%, PFS 중앙값 11개월을 기록했다.
- 뇌전이 19명은 iDCR 100%였고 중대한 부작용은 드물었다.
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뇌전이 환자 iDCR 100%·iCR 21%…3등급 이상 부작용 3%
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 보로노이가 차세대 상피세포성장인자수용체(EGFR) 표적치료제 'VRN11'의 임상 1상에서 C797S 변이 및 뇌전이 환자를 대상으로 항종양 효과와 안전성을 확인했다.
15일 보로노이에 따르면 회사는 서울에서 열린 세계폐암학회(WCLC 2026)에서 VRN11 임상 1상 결과를 미니 오랄(Mini Oral) 세션을 통해 발표했다. 발표는 WCLC 2026 의장인 안명주 교수가 맡았다.
이번 발표에서는 3세대 EGFR 저해제 오시머티닙 치료 이후 발생하는 대표적인 내성 변이인 EGFR C797S 환자와 뇌전이 환자를 대상으로 한 VRN11의 치료 반응 및 안전성 결과가 공개됐다.
C797S 변이가 확인된 환자 가운데 VRN11을 160mg 이상 투여받은 환자 6명에서는 전원 객관적 반응이 나타나 객관적반응률(ORR) 100%를 기록했다.
C797S 환자군의 무진행생존기간(PFS) 중앙값은 11개월로 확인됐다. 회사는 해당 결과를 바탕으로 오시머티닙 치료 이후 내성이 발생한 환자에서 VRN11의 후속 개발 가능성을 평가하고 있다.
뇌전이 환자에서도 치료 반응이 확인됐다. 기존 표준치료 이후 뇌전이가 발생한 평가 가능 환자 19명 전원에서 두개내 질병통제가 확인돼 두개내 질병통제율(iDCR)은 100%를 기록했다.
이 가운데 4명에서는 뇌 병변이 완전히 사라지는 두개내 완전관해(iCR)가 확인돼 완전관해율은 21%로 나타났다. 두개내 무진행생존기간(iPFS)은 9개월 시점에서도 중앙값에 도달하지 않았다. 보로노이는 이를 토대로 VRN11의 중추신경계(CNS) 종양 억제 효과를 추가 평가할 계획이다.
안전성 측면에서는 약물 관련 부작용으로 치료를 영구 중단한 사례가 없었다. 3등급(Grade 3) 이상의 약물 관련 부작용 발생률은 3%로 집계됐다.
보로노이는 현재 VRN11의 개발 범위를 치료 경험이 없는 EGFR 변이 비소세포폐암 환자의 1차 치료 영역으로 확대하고 있다. 또 호주와 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 태국에서 1차 치료 임상시험 승인을 획득하고 후속 임상을 진행하고 있다.
보로노이 관계자는 "세계 폐암 분야의 권위자들이 참석한 WCLC에서 학회 의장인 안명주 교수가 VRN11의 임상 결과를 Mini Oral로 발표했다는 점에서 의미가 크다"며 "오시머티닙 치료 후 C797S 내성이 발생하거나 뇌전이가 진행된 환자에서 높은 반응률과 장기간의 질병 억제 효과, 양호한 안전성을 확인한 만큼 후속 임상을 통해 VRN11의 경쟁력을 더욱 구체적으로 입증해 나가겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com