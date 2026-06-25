전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.25 (목)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

롯데시네마, 개그맨 이상준 '솔로파티' 개최… 1분 만에 '전석 매진'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 롯데시네마가 26일 이상준 스탠드업쇼를 월드타워에서 개최했다
  • 이번 공연은 전 좌석 1분 매진되며 극장 라이브 코미디 수요를 입증했다
  • 롯데시네마는 인프라와 F&B 콤보를 더해 멀티 문화 공간으로의 변모를 가속했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전용 F&B '이상준쇼 콤보' 출시… 영화 넘어 라이브 공연 등 복합문화공간 진화

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마가 개그맨 이상준의 스탠드업 코미디 무대를 극장에 올리며 문화 공간으로서의 영역을 한층 넓힌다.

25일 롯데시네마에 따르면 문화방송 씨앤아이(MBC C&I)가 주최·주관하는 '이상준쇼 – 솔로파티'가 오는 26일과 내달 10일, 24일 등 총 사흘간 롯데시네마 월드타워에서 막을 올린다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마, 이상준쇼 솔로파티 개최 [사진=롯데시네마] 2026.06.25 taeyi427@newspim.com

현장 관객들과 실시간으로 소통하는 참여형 코너가 중심인 이번 공연은 결혼과 연애 등 일상적인 소재를 개그맨 이상준만의 재치 넘치는 입담으로 풀어낼 예정이다. 특히 이번 행사는 티켓 예매가 시작되자마자 단 1분 만에 전 좌석이 매진되는 기염을 토하며 시장의 뜨거운 관심을 입증했다.

극장이 단순히 스크린으로 영화를 보는 곳을 넘어, 다채로운 즐길 거리를 소비하는 멀티 문화 공간으로 변모했음을 보여주는 사례다.

아울러 멀티플렉스가 보유한 독보적인 인프라를 적극적으로 활용해 관객들의 몰입감을 한 차원 끌어올릴 계획이다. 극장을 찾는 관객들은 안락한 프리미엄 소파석에 앉아 공연을 볼 수 있다.

또 극장 특유의 대형 스크린과 고품질 음향 장비를 통해 이상준의 미세한 표정 변화와 대사, 객석의 생생한 반응까지 고스란히 체감할 수 있다.

현장 관람의 재미를 더할 전용 식음료(F&B) 상품도 마련됐다. 롯데시네마는 나초와 맥주로 조합된 '이상준쇼 콤보'를 현장에서 선보인다. 콘텐츠와 먹거리를 결합해 오직 극장에서만 느낄 수 있는 이색적인 관람 경험을 선사하겠다는 취지다.

최근 라이브 뷰잉을 비롯해 팬미팅, 실시간 공연, 관객 참여형 이머시브 무대 등 경계 없는 콘텐츠를 잇달아 선보여 온 롯데시네마는 이번 코미디 쇼를 통해 극장의 대안 콘텐츠 비즈니스를 더욱 확장해 나갈 방침이다.

롯데시네마 관계자는 "극장이 가진 하드웨어는 다양한 형태의 라이브 콘텐츠를 생생하게 연출하기에 최적의 환경을 갖추고 있다"며 "앞으로도 상영관 스크린에 국한되지 않고 공간을 다각도로 활용하는 시도를 이어가 차별화된 복합 문화 공간으로 자리매김하겠다"고 말했다.

'이상준쇼 – 솔로파티'와 관련한 상세한 정보는 티켓링크 및 롯데시네마 공식 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

taeyi427@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동