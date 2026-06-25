롯데시네마, 개그맨 이상준 '솔로파티' 개최… 1분 만에 '전석 매진'

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전용 F&B '이상준쇼 콤보' 출시… 영화 넘어 라이브 공연 등 복합문화공간 진화

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마가 개그맨 이상준의 스탠드업 코미디 무대를 극장에 올리며 문화 공간으로서의 영역을 한층 넓힌다.

25일 롯데시네마에 따르면 문화방송 씨앤아이(MBC C&I)가 주최·주관하는 '이상준쇼 – 솔로파티'가 오는 26일과 내달 10일, 24일 등 총 사흘간 롯데시네마 월드타워에서 막을 올린다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마, 이상준쇼 솔로파티 개최 [사진=롯데시네마] 2026.06.25 taeyi427@newspim.com

현장 관객들과 실시간으로 소통하는 참여형 코너가 중심인 이번 공연은 결혼과 연애 등 일상적인 소재를 개그맨 이상준만의 재치 넘치는 입담으로 풀어낼 예정이다. 특히 이번 행사는 티켓 예매가 시작되자마자 단 1분 만에 전 좌석이 매진되는 기염을 토하며 시장의 뜨거운 관심을 입증했다.

극장이 단순히 스크린으로 영화를 보는 곳을 넘어, 다채로운 즐길 거리를 소비하는 멀티 문화 공간으로 변모했음을 보여주는 사례다.

아울러 멀티플렉스가 보유한 독보적인 인프라를 적극적으로 활용해 관객들의 몰입감을 한 차원 끌어올릴 계획이다. 극장을 찾는 관객들은 안락한 프리미엄 소파석에 앉아 공연을 볼 수 있다.

또 극장 특유의 대형 스크린과 고품질 음향 장비를 통해 이상준의 미세한 표정 변화와 대사, 객석의 생생한 반응까지 고스란히 체감할 수 있다.

현장 관람의 재미를 더할 전용 식음료(F&B) 상품도 마련됐다. 롯데시네마는 나초와 맥주로 조합된 '이상준쇼 콤보'를 현장에서 선보인다. 콘텐츠와 먹거리를 결합해 오직 극장에서만 느낄 수 있는 이색적인 관람 경험을 선사하겠다는 취지다.

최근 라이브 뷰잉을 비롯해 팬미팅, 실시간 공연, 관객 참여형 이머시브 무대 등 경계 없는 콘텐츠를 잇달아 선보여 온 롯데시네마는 이번 코미디 쇼를 통해 극장의 대안 콘텐츠 비즈니스를 더욱 확장해 나갈 방침이다.

롯데시네마 관계자는 "극장이 가진 하드웨어는 다양한 형태의 라이브 콘텐츠를 생생하게 연출하기에 최적의 환경을 갖추고 있다"며 "앞으로도 상영관 스크린에 국한되지 않고 공간을 다각도로 활용하는 시도를 이어가 차별화된 복합 문화 공간으로 자리매김하겠다"고 말했다.

'이상준쇼 – 솔로파티'와 관련한 상세한 정보는 티켓링크 및 롯데시네마 공식 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

taeyi427@newspim.com