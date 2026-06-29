성수 K뷰티 판 키우는 올리브영…체험형 매장 '뷰티 맨션' 출격

500평·4개층 규모 체험 특화 매장…팝업·숍인숍으로 브랜드 접점 확대

뷰티 디바이스·더마 컨설팅 첫선…외국인 관광객 K뷰티 심화 체험 겨냥

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 올리브영이 성수 권역의 K뷰티 체험 거점을 북성수로 확장한다. 기존 '올리브영N 성수'가 연무장길 중심의 K뷰티 상권을 이끌었다면, 새 매장은 외국인 관광객과 뷰티 팬들이 K뷰티를 더 깊이 경험할 수 있는 체험 특화 공간으로 꾸며진다.

CJ올리브영은 오는 30일 서울 성수에 '올리브영 뷰티 맨션 성수'를 연다고 29일 밝혔다. 이번 매장은 성수에 집중된 K뷰티 소비 흐름을 북성수까지 연결하고, 성수 곳곳의 브랜드 쇼룸과 팝업으로 고객 유입을 넓히는 데 초점이 맞춰졌다.

올리브영 뷰티 맨션 성수' 전경 투시도 이미지. [사진=CJ올리브영 제공]

뷰티 맨션은 연면적 약 500평, 총 4개 층 규모로 조성됐다. 고급 주택을 뜻하는 '맨션' 콘셉트에 맞춰 층별 공간을 여러 개의 방 형태로 구성한 것이 특징이다. 4층에는 뷰티 서적과 LP 청음 공간을 갖춘 휴식 공간도 마련해 고객이 머물며 브랜드와 콘텐츠를 탐색할 수 있도록 했다.

1층에는 오픈라운지를 중심으로 숍인숍과 팝업스토어 공간이 들어선다. 입점 브랜드는 성수 상권에 별도 매장을 내지 않아도 신제품 출시나 주요 캠페인 시기에 맞춰 브랜드 스토리와 핵심 상품을 소개할 수 있다. 2층과 3층에는 색조와 스킨케어 카테고리별 특화 서비스를 배치해 상품 탐색을 넘어 진단과 컨설팅까지 제공한다.

신규 체험 콘텐츠도 강화했다. K뷰티 기기를 직접 체험하고 사용법을 배울 수 있는 '뷰티 디바이스 스튜디오'와 3D 피부 진단 기반의 '어드밴스드 더마 컨설팅'을 새롭게 운영한다. AI 이미지 진단 기반 맞춤 메이크업 서비스 '컬러핏 터치', 스킨·스칼프 컨설팅, 퀵 터치 업, 파인 유어 컬러 등 기존 올리브영N 성수에서 검증된 서비스도 한데 모았다. 올리브영은 오픈을 기념해 오는 30일부터 다음 달 4일까지 구매 금액대별 굿즈 증정과 추가 할인 행사를 진행한다.

mkyo@newspim.com