올리브영, 신상 전용관 열었다…K뷰티 '등용문' 더 넓힌다

모바일 앱에 '올영신상' 오픈…신생 브랜드 마케팅 지원 확대

최근 3개월 신상품 300여개 소개…매월 '올영신상위크' 진행

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 올리브영이 모바일 앱에 신상품 전용 페이지를 마련하고 K뷰티·웰니스 신제품 발굴에 나선다. 신생 브랜드와 인디 브랜드의 노출 기회를 확대해 소비자에게는 최신 트렌드를, 브랜드에는 초기 마케팅 접점을 제공한다는 구상이다.

CJ올리브영은 모바일 앱 내 신상품 전용 페이지 '올영신상'을 오픈했다고 19일 밝혔다. 올영신상은 잠재력 있는 브랜드들이 고르게 조명받을 수 있도록 별도 노출 영역을 확보하고, 신상품 큐레이션과 마케팅 지원을 강화한 것이 특징이다.

올리브영이 최신 뷰티·웰니스 트렌드를 가장 먼저 선보이고 신생 브랜드 성장을 지원하기 위해 모바일 앱 내 신상품 전용 '올영신상'을 신설했다. [사진=CJ올리브영 제공]

초기 성과도 나타나고 있다. 사전 운영 기간인 지난 8일부터 17일까지 올영신상에서 소개된 신상품 매출은 지난달 같은 기간 동일 상품 매출보다 35% 높았다. 신상품을 별도 공간에 모아 소개한 점이 출시 초기 소비자 주목도를 높인 것으로 풀이된다.

페이지는 최근 3개월 내 출시된 상품 300여개를 카테고리별로 제안하는 '신상 리와인드', 출시 예정 브랜드와 프로모션 정보를 제공하는 '신상 캘린더' 등으로 구성됐다. 기존 매거진 콘텐츠와 인디 브랜드 신제품을 할인가에 선구매할 수 있는 '공들여 구해온 펀딩' 코너도 함께 운영한다.

올리브영은 매월 4주차 신상품과 신규 입점 브랜드 상품을 할인하는 '올영신상위크'도 진행한다. 이달 행사는 오는 22일부터 5일간 열리며 나르카, 바이오가, 쏘내추럴, 아리얼 등이 참여한다. 올리브영 관계자는 "올영신상은 소비자들이 새로운 트렌드를 가장 먼저 발견하는 곳이자 브랜드가 신상품을 효과적으로 소개하는 공간이 될 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com