CJ올리브영, 美 진출 순항…1호점 흥행에 센추리시티점 추가 출격

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오픈 첫날 400m 대기줄 형성하며 '오픈런 현상' 나타나

이달 중 LA 센추리시티점 추가 개점하며 외형 확장 가속

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ올리브영이 미국 첫 오프라인 매장을 성공적으로 안착시키며 북미 시장 공략에 속도를 내고 있다.

개점 첫날 수백 미터에 달하는 대기 행렬이 이어지며 흥행 가능성을 확인한 올리브영은 이달 중 로스앤젤레스(LA) 핵심 상권에 두 번째 매장을 선보이며 미국 시장 확대에 박차를 가할 계획이다.

1일 CJ올리브영에 따르면 지난달 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 패서디나에 문을 연 미국 1호점은 오픈 전날부터 이른바 '오픈런' 고객이 몰렸다. 개점 당일에는 매장 인근 4개 블록, 약 400m에 걸쳐 대기줄이 형성됐다.

올리브영 미국 패서지나점 개점 첫날 매장을 찾아 K뷰티 제품을 구매하는 현지 소비자들

현지 반응도 뜨거웠다. LA 지역 방송사 KTLA는 개점 당일 현장을 수차례 생중계했고, ABC는 헬리콥터를 동원한 항공 촬영으로 매장 분위기를 전했다. CNN과 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 매체도 현장을 찾아 K뷰티 열풍을 집중 조명했다.

매장 내에서는 피부 진단 서비스인 '스킨스캔'과 개인 맞춤형 스킨케어 컨설팅을 제공하는 '더 뷰티 랩(THE BEAUTY LAB)'이 가장 큰 관심을 끌었다. 피부 상태 분석부터 제품 추천까지 무료로 제공되는 체험형 서비스가 현지 소비자들의 호응을 얻었다는 평가다.

실제 판매도 스킨케어와 선케어, 마스크팩, 클렌징 등 기초화장품이 전체 매출의 60% 이상을 차지했다. 립 제품과 쿠션 등 색조 화장품도 높은 판매량을 기록했다. 여기에 헤어·바디케어 제품은 물론 건강식품과 K푸드까지 고르게 판매되며 K라이프스타일 플랫폼으로서의 가능성도 확인했다.

지난달 29일 올리브영 미국 패서지나점 개점 첫날 매장 입장을 기다리는 현지 소비자들. [사진=CJ올리브영 제공]

올리브영은 이달 중 LA 대표 프리미엄 쇼핑몰인 웨스트필드 센추리시티에 두 번째 매장인 '올리브영 센추리시티점'을 개점할 예정이다.

센추리시티점은 패서디나점과 다른 전략으로 운영된다. 센추리시티는 젊은 전문직 종사자와 고소득 소비자, 글로벌 관광객 유입이 활발한 LA 핵심 상권이다. 패서디나점이 K컬처와 체험형 쇼핑에 관심이 높은 고객층을 공략했다면 센추리시티점은 보다 폭넓은 프리미엄 소비자층과 글로벌 고객 접점을 확대하는 역할을 맡게 된다.

지난달 29일(현지시각) 올리브영 미국 패서지나점 개점 행사의 리본 커팅식. 행사에 참석한 이선정 올리브영 대표(사진 왼쪽에서 네 번째), 빅터 고도 패너디나시장(왼쪽에서 여섯 번째) [사진=CJ올리브영 제공]

올리브영은 향후 미국 동부와 중남부 등 주요 권역으로 오프라인 네트워크를 확대하고 온·오프라인을 연계한 옴니채널 전략도 추진할 계획이다.

이선정 CJ올리브영 대표는 "글로벌 고객들이 한국에서 올리브영을 경험하는 것을 넘어 올리브영이 직접 핵심 시장으로 진출해 소비자의 일상 속으로 들어가고자 한다"며 "전 세계를 대표하는 K뷰티 플랫폼으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

빅터 고도 패서디나 시장은 "올리브영의 투자는 새로운 일자리와 경제적 활력을 창출하는 것은 물론 도시의 다양성과 글로벌 경쟁력을 높이는 계기가 될 것"이라고 말했다.

시장조사업체 서카나에 따르면 올해 1분기 미국 매스 뷰티시장에서 K뷰티의 점유율은 약 6% 수준이다. 올리브영은 이번 서부 지역 진출을 시작으로 향후 동부, 중남부 등 미국의 주요 권역으로 현지 고객 접점을 단계적으로 확대할 계획이다.

nrd@newspim.com