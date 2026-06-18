명동 한복판서 월드컵 응원전…신세계스퀘어, 초대형 중계 무대로

19일 멕시코전·25일 남아공전 생중계…시민·관광객 대상 이벤트도 진행

1300㎡ 미디어 파사드 활용…K-콘텐츠 명소서 글로벌 축제 공간으로 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신세계백화점이 대한민국 축구 국가대표팀의 선전을 기원하며 서울 명동 본점 신세계스퀘어에서 대규모 응원전을 연다. 초대형 미디어 파사드를 활용해 시민과 관광객이 함께 즐기는 도심 응원 광장을 조성한다는 계획이다.

18일 신세계백화점은 오는 19일 멕시코전과 25일 남아공전을 경기 시간에 맞춰 본점 외벽 신세계스퀘어 초대형 스크린으로 생중계한다고 밝혔다. 현장에는 관람객을 위한 응원 공간과 참여형 이벤트도 마련된다.

신세계스퀘어 축구 생중계 관련 이미지. [사진=신세계백화점 제공]

신세계스퀘어는 신세계백화점 본점 외벽에 조성된 1300㎡ 규모의 초대형 미디어 파사드다. 그동안 세계적인 K팝 아티스트 뮤직비디오 등 다양한 콘텐츠를 선보이며 K-콘텐츠 랜드마크로 자리 잡았다. 이번 중계는 신세계스퀘어가 콘텐츠 명소를 넘어 글로벌 스포츠 이벤트 무대로 확장된다는 점에서 의미가 있다.

명동 일대가 서울 대표 관광 상권이라는 점도 기대 요소다. 신세계백화점 본점은 올해 외국인 카드 결제액이 전년 대비 2배 수준으로 늘어날 만큼 외국인 관광객 유입이 확대되고 있다. 신세계백화점은 이번 응원전을 통해 국내 고객은 물론 외국인 관광객까지 함께 참여하는 글로벌 응원 공간을 선보인다는 구상이다.

경기 관람과 연계한 고객 참여 이벤트도 진행한다. 신세계백화점 앱 행사 참여 고객에게는 경기 종료 후 사용할 수 있는 F&B 5000원 할인 쿠폰을 제공한다. 룰렛 이벤트를 통해 아디다스 프리미엄 매치볼, 디저트 이용권, 패션 장르 5만원 할인권, 코스메틱 장르 1만5000원 할인권 등도 증정한다.

안전 관리에도 나선다. 신세계백화점은 관계 기관과 협력해 안전요원을 배치하고 관람 구역과 현장 동선을 체계적으로 운영할 계획이다. 이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 "국내외 고객들이 함께 모여 국가대표를 응원할 수 있도록 생중계를 기획했다"며 "스포츠와 문화, 예술, 엔터테인먼트를 아우르는 콘텐츠를 확대해 글로벌 문화·관광 명소로서 역할을 이어갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com