K쇼핑 성지로 뜬 신세계 본점…1분기 외국인 카드 결제 98% 급증

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 11일 본점 1분기 외국인 결제액이 98% 늘었다고 밝혔다.
- 본점 외국인 결제 증가율은 명동·광화문 상권 평균 17%를 크게 앞섰다.
- 리뉴얼과 럭셔리·K컬처·편의 서비스 강화가 외국인 수요 확대를 이끌었다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계백화점 본점이 대규모 리뉴얼 효과를 앞세워 외국인 관광객 유입을 끌어내며 명동·광화문 상권 회복의 중심축으로 떠올랐다.
신세계백화점은 서울 중구 본점의 올해 1분기 외국인 카드 결제액이 전년 동기 대비 98% 증가했다고 11일 밝혔다.
같은 기간 광화문·명동 상권 전체의 외국인 카드 이용액이 17% 상승한 것과 비교하면 본점의 상승률이 상권 평균을 크게 앞섰다.
외국인 매출 비중도 가파르게 확대됐다. 신세계 자체 분석 결과 올해 1분기 외국인 매출 비중은 코로나19 이전인 2019년 1분기 대비 3배 가까이 늘었다.
업계에서는 본점 리뉴얼 효과가 외국인 수요를 끌어올린 것으로 보고 있다. 신세계는 올해 1분기까지 '더 리저브' 프로젝트를 마무리하며 에르메스, 루이비통, 샤넬, 까르띠에 등 글로벌 럭셔리 브랜드 라인업을 완성했다. 이에 힘입어 본점 명품 부문 매출은 1분기 전년 대비 90%가량 신장했다.
K컬처 콘텐츠도 집객 효과를 높였다. 본점 앞 신세계스퀘어는 K팝 영상과 크리스마스 점등식 등 다양한 문화 콘텐츠를 선보이며 외국인 관광객의 필수 방문 코스로 자리 잡았다. 여기에 인공지능(AI) 기반 다국어 통역 서비스와 택스리펀 키오스크 확대 등 쇼핑 편의성을 강화한 점도 외국인 수요 확대에 힘을 보탰다는 평가다.
신세계백화점 관계자는 "코로나19 이후 명동·광화문 상권 회복 과정에서 본점이 핵심 역할을 한 것으로 분석된다"며 "차별화된 쇼핑·문화 경험을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com