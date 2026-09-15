현대캐피탈, 車금융 프로모션…12개월 무이자·전기차 저금리 혜택

AI 핵심 요약beta
- 현대캐피탈이 15일 현대차그룹 고객 금융프로모션을 시작했다.
- 현대차·기아 전 차종에 12개월 무이자, 24개월 1.9%를 적용했다.
- 전기차·제네시스 고객에 저금리·추가할인 혜택도 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대캐피탈은 현대자동차·기아·제네시스 고객을 대상으로 무이자·저금리 할부와 전기차 전용 금융 혜택 등을 제공하는 자동차금융 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.
현대캐피탈은 현대차와 기아, 제네시스 전 차종을 대상으로 '단기 소액 할부 프로그램'을 운영한다. 최대 2000만원까지 12개월 무이자 할부가 적용되며, 24개월 할부 이용 시에는 연 1.9%의 금리가 적용된다. 12개월 할부 고객에게는 중도상환수수료도 면제된다.
전기차 구매 고객을 위한 저금리 상품도 마련했다. 현대차 아이오닉5·아이오닉6·코나 EV 등을 대상으로 한 '현대 EV 부담 Down'을 이용하면 36개월 기준 연 2.8%의 금리를 적용받을 수 있다. 기아 EV3·EV6·EV9 등을 대상으로 한 '잔가보장 유예형 할부'의 금리는 36개월 기준 연 3.6%다.
두 상품은 차량 가격의 최대 60%를 만기까지 유예하고 나머지 금액과 이자를 할부 기간 동안 나눠 내는 방식이다. 만기 때 차량을 반납하면 중고차 가격 보장 혜택을 통해 유예금액을 상환할 수 있다.
선수율 5%를 기준으로 '현대 EV 부담 Down'을 이용해 코나 EV를 구매하면 월 21만원대, 기아 저금리 유예형 할부로 EV3를 구매하면 월 18만원대에 이용할 수 있다.
현대차 전기차나 넥쏘를 현대캐피탈 금융상품으로 이용 중인 고객이 '현대 EV 부담 Down'을 통해 신차를 재구매하면 금리를 0.5%포인트 추가로 인하해준다. 일부 상용·화물 모델은 대상에서 제외된다.
제네시스 리스·렌트 고객을 위한 혜택도 제공한다. 기존 제네시스 고객이나 현대차 승용 전기차, 넥쏘, 수입차 보유 고객이 'The Better Choice' 프로그램을 통해 제네시스를 이용하면 차종별 혜택에 더해 차량 가격의 4% 상당을 추가 할인받을 수 있다.
'G-Exchange 프로그램'을 통해 제네시스 차량을 48개월 또는 60개월 리스·렌트로 이용하는 고객은 만기 2년 전부터 중도해지수수료를 면제받는다.
12개월 또는 24개월 단기로 제네시스를 이용하는 고객에게는 '더블픽(Double Pick)' 혜택을 제공한다. 최초 계약 때 차량 가격의 4% 상당을 추가 할인하고, 계약 만기 후 다시 제네시스 리스·렌트를 이용하면 차량 가격과 월 납입금 할인에 더해 신차 우선 출고 혜택도 제공한다.
현대캐피탈 관계자는 "고객들의 자동차금융 부담을 낮추기 위해 무이자·저금리 할부를 비롯해 전기차와 제네시스 고객을 대상으로 다양한 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 현대자동차그룹 고객들이 자금 상황과 차량 이용 목적에 맞춰 경제적으로 활용할 수 있는 다양한 금융서비스를 제공할 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com