아고스, 카자흐스탄 기업과 안티드론 시스템 사업 협력

AI 핵심 요약beta
- 아고스가 15일 카자흐스탄 기업과 MOU를 체결했다.
- 양측은 공항·발전소 등 주요 기반시설 방어를 추진한다.
- 현지 실증 뒤 본계약과 라이선스 생산도 논의한다.
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공동 영업·유지보수 협력…본계약·현지 생산도 논의
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 안티드론 솔루션 전문기업 아고스가 카자흐스탄 측 기업과 대(對)드론 방어 시스템 구축 및 사업 협력에 나선다.
15일 아고스는 한·카자흐스탄 정상회담을 계기로 카자흐스탄 측 기업과 '대드론(안티드론) 방어 시스템(Counter-UAS) 구축 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
양측은 이번 협약을 바탕으로 카자흐스탄의 공항과 발전소, 국경지역 등 주요 기반시설과 공공 안보 분야에 대드론 방어체계를 구축하기 위한 협력을 추진한다.
구체적으로 ▲카자흐스탄 현지 맞춤형 안티드론 시스템 실증(PoC) ▲주요 기반시설 대드론 체계 구축 프로젝트 참여 ▲현지 기업과 공동 영업 및 유지보수(MRO) 협력 등을 단계적으로 진행할 계획이다.
아고스의 대드론 통합 방어 시스템은 무선주파수(RF) 스캐너와 전자광학·적외선(EO/IR) 카메라를 활용해 드론을 탐지·추적하고, 재머(Jammer)와 스푸퍼(Spoofer) 등 무력화 장비를 연동하는 방식이다.
회사는 향후 카자흐스탄에서 현지 실증 프로젝트를 진행한 뒤 결과를 토대로 본계약과 현지 라이선스 생산 협력까지 논의를 확대할 계획이다.
정철곤 아고스 대표이사는 "글로벌 안보 위협이 다변화되는 가운데 한국의 안티드론 기술력이 중앙아시아 시장에서 협력 기회를 확보했다는 점에서 의미가 있다"며 "카자흐스탄 현지 파트너와 협력을 통해 주요 시설 대상 사업을 추진하고 유라시아 지역으로 사업 영역을 확대해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com