신한금융그룹, 초고액 자산가 자산관리 가이드북 '2026 혜안(慧眼)' 발간

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹은 8일 초고액 자산가 대상 자산관리 가이드북 '2026 혜안'을 발간했다고 밝혔다.
- 2026 혜안은 투자·부동산·상속·세무·기업승계 등 7개 분야에서 대한민국 자산가들의 77가지 질문에 대한 기준과 해법을 제시했다.
- 신한금융은 8월 31일 자산관리 포럼을 개최해 집필진이 하반기 금융시장 전망과 투자전략을 직접 설명하는 등 초고액 자산가 프로그램을 확대할 계획이라고 했다.
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8월 31일 첫 오프라인 자산관리 포럼 개최
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한금융그룹은 8일 투자·부동산·세금·상속·기업승계 등 초고액 자산가들이 실제로 마주하는 고민에 해법을 제시한 자산관리 가이드북 '2026 혜안(慧眼)'을 발간했다고 밝혔다.
신한금융그룹에 따르면 2026 혜안은 그룹 통합 자산관리 브랜드 '신한 Premier'의 대표 콘텐츠로, 올해로 두 번째 발간을 맞았다. 은행과 증권의 전문성을 결집해 '대한민국 자산가들의 77가지 질문에 답하다'라는 콘셉트로 자산관리 의사결정에 필요한 기준을 담았다.
2026 혜안은 자산가가 꼭 알아야 할 7개 분야로 구성됐다. ▲포트폴리오 투자전략 ▲부동산 투자전략 ▲상속·승계 로드맵 ▲종합 세무 설계 ▲기업금융 솔루션 ▲맞춤형 서비스 ▲책임 있는 자선활동 등을 다루며, 최근 시장 환경 변화와 세제 개편 등 주요 제도 변화를 깊이 있게 반영했다.
책자에는 '자녀의 주택 구입 자금, 지원해도 될까요? 빌려주는 방법도 괜찮을까요?', '자녀가 회사를 승계받고 싶어 하지 않습니다. 어떻게 해결해야 할까요?' 등 자산가들이 일상에서 실제로 마주하는 고민에 대해 세액 시뮬레이션과 법령·시장 데이터에 기반한 구체적인 답변이 제시돼 있다.
집필은 신한 Premier 출범과 함께 구성된 전문가 그룹 '신한 Premier 패스파인더' 40명이 맡아 신한금융그룹의 자본시장·자산관리 노하우를 한 권에 담았다.
신한 Premier는 책자 발간과 연계해 오는 8월 31일 오프라인 자산관리 포럼 '신한 Premier 패스파인더 혜안 2026'을 처음 개최한다. 포럼에서는 2026 혜안 집필진이 고객과 직접 만나 하반기 금융시장과 국내외 투자전략, 자산 트렌드 등 전문가 인사이트를 제공한다. 신한 Premier는 책자 발간과 포럼을 시작으로, 초고액 자산가에게 차원 높은 경험을 제공하는 프로그램을 지속적으로 선보일 계획이다.
진옥동 신한금융그룹 회장은 발간사를 통해 "금융의 많은 부분을 AI가 대체할 것이라는 전망이 있지만, 흐름의 본질을 읽고 최종 선택을 내리는 것은 결국 사람의 몫"이라며 "혜안이 고객이 자산을 관리하는 매 순간마다 곁에 두고 펼쳐 볼 수 있는 기준이 되기를 소망한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com