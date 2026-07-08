전북교육청 '스마트폰 쉼표학교' 추진…건강한 디지털 사용문화 정착

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청은 8일 스마트폰 과의존 줄이려 ‘스마트폰 쉼표학교’ 4개년 계획을 하반기부터 추진한다고 밝혔다.
- 스마트폰을 일률 금지하지 않고 자율적 사용기준·오프라인 대체 프로그램·디지털시민성교육을 통해 배움과 관계에 집중하도록 돕는다고 했다.
- 공청회와 준비학교 운영으로 우수 모델을 표준화해 전북형 디지털 균형 교육으로 확대 정착시킬 계획이라고 했다.
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학칙 개정 예시안 보급, 오프라인 대체 프로그램·디지털시민성교육
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청은 학생들의 스마트폰 과의존을 줄이고 건강한 디지털 사용문화를 조성하기 위해 '스마트폰 쉼표학교' 4개년 운영계획을 마련해 올 하반기부터 본격 추진한다고 8일 밝혔다.
이번 정책은 '초·중등교육법' 개정으로 수업 중 스마트기기 사용 제한 근거가 마련된 데다 청소년 스마트폰 과의존이 사회적 문제로 대두되면서 체계적인 대응이 필요하다는 판단에 따라 추진된다.
전북교육청은 지난 2022년부터 2024년까지 도내 모든 학교에 1인 1스마트기기 보급을 완료했지만 학교별 사용 기준과 지도체계가 달라 통합적인 기준 마련 요구가 이어져 왔다.
'스마트폰 쉼표학교'는 스마트폰 사용을 일률적으로 금지하는 대신 학생 스스로 사용 시간을 조절하고 디지털 기기에서 잠시 벗어나 배움과 관계에 집중하도록 돕는 데 초점을 맞췄다.
교육청은 ▲법과 자율에 기반한 합리적 사용기준 정립▲디지털에서 사람으로 이어지는 대체·성장 경험 제공▲학생·학부모·지역사회가 함께하는 거버넌스 구축 등 3대 전략을 중심으로 사업을 추진한다.
이를 위해 학교가 활용할 수 있는 학칙 개정 예시안을 보급하고 학교운영위원회 심의를 거쳐 자율적인 스마트폰 사용기준을 마련하도록 지원한다. 또 오프라인 대체 프로그램과 디지털시민성교육을 확대해 놀이와 독서, 관계 맺기 등 다양한 활동을 지원할 계획이다.
올 하반기에는 공청회와 사업설명회를 개최하고 준비학교 5개교를 선정해 학생생활규칙 개정, 오프라인 프로그램 운영, 가정·지역사회 연계 교육, 성과 분석 등을 추진한다. 이후 참여 학교를 단계적으로 확대하고 우수 모델을 표준화해 전북형 디지털 균형 교육 모델로 정착시켜 나갈 방침이다.
장기영 미래교육과장은 "스마트폰 쉼표학교는 스마트폰을 무조건 막는 것이 아니라 학생 스스로 조절하는 힘을 기르는 데 초점을 둔 정책"이라며 "학교와 가정, 지역사회가 함께 건강한 디지털 문화를 만들 수 있도록 현장과 소통하며 추진하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com