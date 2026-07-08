포커스에이아이, 국제안전보건전시회 참가..."AI 산업안전 솔루션 전시"

AI 핵심 요약beta
- 포커스에이아이가 8일 KISS2026에서 AI산업안전솔루션을 선보였다고 밝혔다.
- 회사는 스마트산업안전플랫폼·AI지게차인체감지·AI이동식CCTV 등으로 산업현장 안전관제 솔루션을 소개했다.
- 포커스에이아이는 대형사업장 실증을 바탕으로 기술 경쟁력을 강조하며 조선·건설·제조 분야 신규 고객사 발굴에 나선다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 포커스에이아이가 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 국제안전보건전시회(KISS2026)에 참가해 AI 산업안전 솔루션을 선보인다고 8일 밝혔다.
이번 전시회에서 회사는 스마트 산업 안전 플랫폼, AI 지게차 인체 감지 시스템, AI 지능형 이동식 CCTV 등을 중심으로 소개한다. 스마트 산업 안전 플랫폼은 작업자와 중장비, CCTV, IoT 센서 등 현장의 다양한 안전 데이터를 하나의 플랫폼에서 통합 관제해 위험 요소를 사전에 감지하고 사고를 예방하는 솔루션이다.
회사에 따르면 AI 지게차 인체 감지 시스템은 AI 객체인식을 기반으로 지게차와 작업자 간 충돌 위험을 실시간 감지한다. AI 지능형 이동식 CCTV는 전원이 없는 현장에서도 독립적인 안전관제가 가능해 조선소, 건설현장, 제조공장 등 다양한 산업현장에 적용할 수 있다.
포커스에이아이는 삼성중공업 조선소 통합 안전관제 플랫폼 'ISMP', 삼성물산 AI 기반 카메라 솔루션 'PNN CAM' 등 대형 산업현장에 솔루션을 공급하며 현장 적용 경험을 축적해왔다. 전시회 첫 날에는 김영훈 고용노동부 장관이 포커스에이아이 부스를 방문해 AI 지게차 인체 감지 시스템에 대한 브리핑을 청취했다.
회사 관계자는 "전시회 첫 날 김영훈 고용노동부 장관이 전시장을 참관하는 과정에서 포커스에이아이 부스를 방문해 AI 지게차 인체 감지 시스템에 대한 간략한 브리핑을 청취하는 등 산업현장의 AI 안전기술에 대한 관심을 확인할 수 있었다"며 "포커스에이아이의 AI 산업안전 솔루션은 대형 사업장 현장 실증과 검증을 완료한 만큼 기술 및 시장 경쟁력을 입증한 만큼 수요가 높을 것으로 기대하고 있다"고 설명했다.
그는 이 "이번 전시회를 통해 검증된 AI 산업안전 솔루션 기반 조선, 건설, 제조 등 다양한 산업군을 대상으로 신규 고객사 발굴에 주력할 것"이라고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com