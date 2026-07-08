KB증권, 영유스 고객 대상 '2026 KB The Next Summit' 개최

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 지난달 30일 2030 영유스 세미나를 열었다.
- WM시장 변화에 맞춰 미래 핵심 고객층을 겨냥했다.
- 미국주식 전략 등 프리미엄 투자 콘텐츠를 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 지난달 30일 2030 영유스(Young-Youth) 고객 대상 '2026 KB The Next Summit'을 개최했다고 8일 밝혔다.
KB증권에 따르면 이번 세미나는 주가 및 자산가치 상승으로 신흥 부유층이 증가하고 젊은 자산가층이 확대되는 등 WM시장의 판도가 변화하는 흐름에 맞춰 미래 핵심 성장 동력이 될 2030 영유스 고객층을 대상으로 기획됐다.
세미나는 총 두 개의 세션으로 구성됐다. 첫 번째 세션에서는 거시경제 분석가인 이효석 HS Academy 대표이사가 '새로운 세대가 선점해야 할 미래 자산의 지도'라는 주제로 글로벌 매크로 흐름과 핵심 테크 트렌드를 분석하고, 이를 실전 포트폴리오에 연결할 수 있는 투자 인사이트를 제시했다.
두 번째 세션에서는 김세환 KB증권 수석연구위원이 '미국주식 투자전략'을 중심으로 미국 시장 내 유망 기업과 글로벌 자산 배분 전략을 소개하며, 젊은 자산가층의 자산 성장에 필요한 실질적인 투자 방향을 제시했다.
KB증권은 HNW 고객을 위한 프리미엄 투자 콘텐츠도 지속 확대하고 있다. 오는 9일 HNW 고객 대상 대면과 비대면을 결합한 '투자를 더하다, 2026 KB Premier Summit 하반기 투자세미나'를 개최해 미국주식 투자전략과 국내시장 전망을 주제로 하반기 투자 방향성을 제시할 예정이다. 해당 세미나는 콘래드 호텔에서 진행되는 대면 강연과 실시간 온라인 생중계를 병행해 고객 접근성을 높였다.
이재옥 KB증권 WM 사업그룹장은 "이번 2026 KB The Next Summit은 단순한 자산관리를 넘어 젊은 자산가층의 라이프스타일과 네트워킹 니즈를 아우르는 차별화된 경험을 제공하기 위해 마련했다"며 "앞으로도 영유스 고객을 위한 자산관리 비즈니스 모델을 선제적으로 구축하고, HNW 고객 대상 프리미엄 콘텐츠와 세대별 맞춤형 프로그램을 통해 고객과의 소통을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com