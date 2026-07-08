시흥시, 거북섬마리나 계류요금 최대 20% 할인...수도권 최저 수준

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 8일 거북섬마리나 계류요금을 14일부터 최대 20% 할인한다고 밝혔다.
- 경기도민 또는 6개월 이상 선납 이용자는 기존 10%에 추가 10% 감면을 받아 해상·육상 계류장 요금이 크게 낮아졌다.
- 시는 수도권 최저 수준 요금으로 선박 유입과 해양레저 산업 활성화를 기대하며 운영 환경도 지속 개선하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 거북섬마리나 이용 활성화와 해양레저 선박 유입을 늘리기 위해 오는 14일부터 계류시설 이용 요금을 최대 20% 할인한다고 8일 밝혔다.
시에 따르면 이번 조치는 관련 조례 시행규칙에 따른 것으로 경기도민(주민등록 또는 사업자등록 기준)이거나 6개월 이상 이용 요금을 선납하는 이용자는 기존 10% 감면에 추가 10%를 더해 최대 20%의 할인 혜택을 받게 된다.
할인 대상은 거북섬마리나 해상계류장(54선석)과 육상주정장(36선석)이다. 최대 할인을 적용하면 해상계류장 일반 선석의 월 이용 요금은 기존 51만6780원에서 45만9360원으로 낮아진다. 육상주정장 이용 요금도 월 36만3000원에서 29만400원 수준으로 줄어든다.
시는 이는 인근 전곡마리나, 제부마리나, 아라마리나 등 수도권 주요 마리나와 비교해 가장 저렴한 수준이라고 설명했다. 추가 감면은 이달 14일부터 적용되며 종료 시기는 마리나 운영 상황 등을 종합적으로 검토해 추후 결정될 예정이다.
시는 이번 요금 인하로 이용객의 부담이 줄어들면서 신규 선박 유입과 지역 해양레저 산업 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.
임병택 시흥시장은 "이번 이용요금 감면이 거북섬마리나를 찾는 이용객을 늘리고 지역 해양레저 활성화에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 이용자들이 편리하게 마리나를 이용할 수 있도록 운영 환경을 지속해서 개선하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com