[글로벌 마켓 리포트 7월 8일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 7일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 130.76포인트(0.25%) 내린 5만2925.15에 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 33.58포인트(0.45%) 하락한 7503.85를 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 302.47포인트(1.16%) 밀린 2만5818.69로 집계됐다.

마이크론 테크놀로지(종목코드:MU)를 비롯한 반도체주가 약세였다. 월가의 인공지능(AI) 중심 랠리가 앞으로도 이어질 수 있을지에 대한 의구심이 커진 것이 지수를 끌어내렸다.

약세는 삼성전자의 사상 최대 수준의 2분기 실적 발표 이후 더욱 심화됐다. AI 수요 급증에 힘입어 삼성전자의 2분기 영업이익은 전년 대비 19배 증가했지만, 투자자들은 회사의 향후 AI 투자 계획과 미래 수요 전망에 대해 우려를 나타냈고, 이는 투자심리를 위축시키는 요인이 됐다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더들. [사진=로이터 뉴스핌]

반도체주에 대한 투자 심리는 오는 금요일(10일) 예정된 SK하이닉스의 나스닥 상장 결과에 따라 다시 시험대에 오를 전망이다.

이날 스페이스X(SPCX)는 나스닥100 지수 편입 후 첫 거래일에 6.83% 하락했다. 여러 증권사들이 동시에 투자 의견을 개시한 가운데 차익실현 매물이 출회된 것으로 풀이된다.

◆ 미-이란 긴장 재고조에 유가 급등

이란이 호르무즈 해협 안팎을 운항하던 선박들을 공격하면서 미국이 이란산 원유 수출제재 유예 조치를 철회하자 국제유가는 급등했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 8월물은 1.89달러(2.76%) 상승한 70.44달러로 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 9월물은 2.17달러(3.01%) 오른 74.16달러에 거래를 마쳤다.

장 마감 이후 거래에서는 미국이 이란 원유 판매를 허용하던 일반 허가를 철회했다는 소식이 전해진 뒤, 상승폭이 확대됐다.

금 가격은 하락했다. 연방준비제도(Fed·연준)의 6월 회의록 공개를 앞두고 향후 통화정책 방향에 대한 단서를 기다리면서 관망세가 나타났다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 0.3% 내린 온스당 4,157.40달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 8일 3시 기준 온스당 0.5% 하락한 4,144.36달러를 기록했다.

2026년 6월 18일 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협의 선박들 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 미 국채금리 4주래 최고

미국 국채 수익률(금리)은 중동 지정학적 긴장 고조와 대규모 국채 입찰을 앞둔 경계감 속에 상승했다.

미국 10년물 국채 수익률은 장중 4주 만에 최고치인 4.545%까지 오른 뒤 전일 대비 5.6bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.535%를 기록했다. 30년물 수익률도 5.044%까지 오르며 4주 만의 최고치를 경신했고, 2년물 수익률은 4.172%로 4.7bp 상승했다.

수익률곡선은 장기물 금리가 단기물보다 더 크게 오르는 '베어 스티프닝(Bear Steepening)' 현상을 나타냈다. 장 초반 2년물과 10년물의 금리 차는 37.8bp까지 벌어져 3주 만에 가장 큰 폭을 기록했다.

미국 재무부는 이날 6주물·52주물 단기국채와 3년물 국채를 발행했으며, 이번주 이어서 17주물 단기국채와 10년물, 4주물·8주물 단기국채와 30년물을 잇달아 입찰할 예정이다.

3년물 국채 입찰은 예상보다 강한 수요를 확인시켜줬다. 발행 수익률은 4.179%로 시장 예상보다 낮았고, 딜러 인수 비중도 사상 최저 수준을 기록했다. 이는 일반 투자자들이 대부분의 물량을 소화했다는 의미다.

외환시장에서는 달러가 소폭 강세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수는 0.09% 오른 100.95를 기록했고, 유로화는 1.1427달러로 0.11% 하락했다.

일본 엔화는 달러당 161.89엔으로 0.1% 강세를 보였지만, 지난주 기록한 약 40년 만의 최저치인 162.83엔 부근에서 크게 벗어나지는 못했다.

영국 런던 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 유럽증시, 기술주 약세에 대부분 하락

유럽 주요국 증시도 영국을 제외하고 하락 마감했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 4.21포인트(0.65%) 내린 646.29로 장을 마쳤다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 14.11포인트(0.13%) 오른 1만665.88로 마감했다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 352.64포인트(1.37%) 떨어진 2만5465.25로, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 43.63포인트(0.51%) 하락한 8436.24에 장을 마쳤다.

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 503.70포인트(0.95%) 후퇴한 5만2455.44로, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 43.60포인트(0.22%) 물러난 1만9640.20에 마감했다.

기술주는 3.6% 빠졌다. 네덜란드의 반도체 노광장비 기업 ASML은 7.3% 급락했다. 프랑스의 반도체 소재 기업 소이테크(Soitec)가 17% 내려 앉았고, 오스트리아의 인쇄회로기판(PCB) 제조업체 AT&S는 10.4% 하락했다. 프랑스·이탈리아 합작 반도체 기업 ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics)는 8.1% 내렸다.

wonjc6@newspim.com