한동훈 "민주, 보완수사권 폐지 고집…이대로면 '장윤기 사건' 속출할 것"

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 무소속 의원은 8일 민주당의 검찰 보완수사권 폐지 방침을 비판했다
- 한 의원은 장윤기 사건에서 검찰 보완수사가 없었다면 경찰의 증거인멸이 묻혔을 것이라 주장했다
- 그는 민주당이 전당대회에만 몰두해 살인자의 편에 서려 한다고 비판했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 무소속 의원은 8일 더불어민주당의 검찰 보완수사권 폐지 방침과 관련해 "이대로라면 '장윤기 사건'들이 속출할 것"이라고 비판했다.
한 의원은 이날 자신의 페이스북에서 "여고생 살해범 장윤기 아버지가 현직 경찰 신분으로 벌인 증거인멸에 국민들이 공분하고 있다"며 "경찰 수사팀장까지 '친구인 경찰 간부의 아들'을 위한 증거인멸에 가담한 정황이 드러났다"고 주장했다.
이어 "검찰의 보완수사가 없었다면 현직 경찰인 범인 아버지와 그 친구 경찰 간부가 벌인 증거인멸은 영영 묻혔을 것"이라며 "경찰만 수사할 경우 억울한 피해자가 생길 수 있다는 점을 극명하게 보여주는 사건"이라고 강조했다.
그러면서 이재명 정부와 더불어민주당을 향해 "전당대회에만 몰두한 채 보완수사권마저 없애겠다고 한다"며 "민주당은 '보완수사권 폐지는 확고부동'이라는 입장을 반복하고 있다"고 지적했다.
한 의원은 "이화영 씨의 '연어 술파티' 거짓말을 근거로 검찰의 '조작기소'를 주장하던 민주당이 경찰의 '진짜 조작'에는 침묵하고 있다"고도 했다.
아울러 "보통은 소 잃고 외양간을 고치는데, 오히려 외양간을 없애겠다는 것"이라며 "앞으로 수많은 '장윤기 사건'이 발생해도 모르는 나라가 될 수 있다"고 비판했다.
끝으로 그는 "전당대회만 이기면 된다는 식으로 국민의 삶을 외면하고 있다"며 "기어이 살인자의 편에 설 것인지 묻는다"고 밝혔다.
oneway@newspim.com