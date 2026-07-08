파인테크닉스, 사이니즈 디스플레이 사업 본격화

AI 핵심 요약beta
- 파인테크닉스가 8일 사이니즈 디스플레이 사업을 본격화했다.
- 투명 디스플레이 중심으로 B2B 시장 진출을 추진한다.
- LED 조명 기반으로 고부가가치 사업을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 파인테크닉스는 신성장동력으로 사이니즈 디스플레이 사업을 본격화한다고 8일 밝혔다.
회사에 따르면 현재 사이니즈 디스플레이 기술 개발이 완료돼 양산체계 등 사업화를 위한 막바지 준비를 진행하고 있다. 일반 전광판보다 기술 경쟁력이 요구되는 투명 디스플레이를 중심으로 기업간거래(B2B) 시장에 진출해 미래 성장동력을 확보한다는 전략이다.
파인테크닉스는 지난 상반기 국내 LED 조명 조달시장에서 누적 실적 1위를 기록하는 등 본원사업 경쟁력을 이어가고 있다. LED 조명사업을 통해 축적한 기술·제조 경쟁력과 영업 노하우를 바탕으로 사이니즈 디스플레이 사업을 확대한다는 방침이다.
기존 일반 조명 중심 사업에서 산업조명, 스포츠조명, 경관조명, 스마트조명 등 고부가가치 조명 제품 비중을 확대하며 사업 포트폴리오를 고도화하고 있다. 여기에 사이니즈 디스플레이 사업을 추가해 성장성과 수익성을 동시에 강화할 계획이다.
회사에 따르면 사이니즈 디스플레이는 디지털 전환 확산과 함께 상업시설, 오피스, 전시장, 공공시설 등 다양한 분야에서 수요가 확대되고 있는 시장이다. 파인테크닉스는 기술 및 제품 경쟁력을 확보하고 B2B 시장을 중심으로 확대해 나갈 예정이다.
회사 관계자는 "사이니즈 디스플레이를 기존 LED 조명 사업 기반 새로운 성장사업으로 육성할 것"이라며 "고부가가치 사업 중심으로 포트폴리오를 확대해 중장기 성장성과 수익성을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 설명했다.
nylee54@newspim.com