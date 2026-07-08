넥센타이어, 타이어 데이터 표준화 추진

AI 핵심 요약beta
- 넥센타이어가 8일 GDSO와 협력해 타이어 디지털 표준 개발에 나섰다
- 타이어 생애주기 추적·디지털 식별·데이터 교환 효율화 등 핵심 기술 표준 개발에 참여 중이다
- 더 타이어 쾰른 2026에서 디지털 모빌리티 전략을 공개하고 커넥티드 자산화로 신규 비즈니스 기회를 모색하고 있다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 넥센타이어가 글로벌 데이터 서비스 기구(GDSO)와 협력해 타이어 산업의 디지털 표준 개발에 나선다고 8일 밝혔다.
넥센타이어는 2024년 1월 GDSO에 합류한 후 타이어 생애주기 추적, 디지털 제품 식별, 가치 사슬 전반의 데이터 교환 효율화 등 핵심 기술 표준 개발에 참여 중이다. GDSO는 주요 글로벌 타이어·자동차 서비스 기업들이 참여하는 국제 기구다.
모빌리티 산업에서는 RFID(Radio Frequency Identification) 기술과 디지털 식별 체계를 활용해 타이어를 단순 소모품이 아닌 데이터 기반 자산으로 관리하는 추세가 확산되고 있다. 생산부터 유통, 장착, 유지관리, 재활용에 이르는 전 생애주기 데이터를 관리함으로써 산업 전반의 효율성과 투명성을 높이는 것이 목표다.
넥센타이어는 최근 독일에서 열린 글로벌 타이어 전시회 '더 타이어 쾰른 2026'에서 이 같은 디지털 모빌리티 전략과 활동 성과를 소개했다. 커넥티드 차량 및 스마트 인프라와의 연동 강화, 데이터 기반의 지속가능한 모빌리티 솔루션 구현을 위한 로드맵도 제시했다.
타이어가 데이터를 수집·관리하는 커넥티드 자산으로 진화하면서 제조사부터 플릿 운영자, 서비스 제공자, 규제 기관에 이르기까지 가치 사슬 전반에서 새로운 비즈니스 기회가 생길 것으로 보인다. 넥센타이어는 GDSO 참여를 통해 타이어 산업의 디지털 표준 수립에 기여할 방침이다.
y2kid@newspim.com