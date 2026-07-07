백종한 전남광주 서구의회 의장 선출…"통합 미래 철저히 준비"

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시 서구의회가 7일 개원식을 열고 첫 의정 활동을 시작했다
- 이번 개원식은 통합특별시 출범 후 첫 공식 행사로 지방의정 비전과 의회 책임을 다짐했다
- 백종한 의장은 구민 목소리를 반영해 민생·현장 중심 의정과 책임 있는 정책 의회를 구현하겠다고 밝혔다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 서구의회가 전날 개원식을 열고 통합 시대를 여는 첫 의정 활동을 시작했다고 7일 밝혔다.
이번 개원식은 통합특별시 출범 이후 처음 열린 공식 행사로 새로운 지방의정의 비전을 공유하고 구민과 함께하는 의회의 역할과 책임을 다짐하는 자리로 마련됐다.
백종한 의장은 개원사를 통해 "통합 후 첫 개원이라는 역사적인 시기에 의장이라는 막중한 책임을 맡아 무거운 사명감을 느낀다"고 말했다.
이어 "전남과 광주의 통합은 행정구역의 변화에 그치는 것이 아니라 새로운 성장과 도약의 기회를 만들어가는 출발점인 만큼 구민의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 지역 발전을 위해 실질적으로 일하는 의회를 만들겠다"고 다짐했다.
또한 "의원 모두와 소통하고 협력하며 민생을 최우선으로 하는 책임 있는 의회를 구현하겠다"며 "현장 중심의 의정활동과 합리적인 견제와 감시를 통해 구민에게 신뢰받는 의회, 미래를 준비하는 정책 의회로 거듭나겠다"고 강조했다.
bless4ya@newspim.com