미니탭, 데이터랩스 인수…국내 사업 확대

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 데이터 수집, 예측 분석 및 프로세스 개선 솔루션 분야의 기업 미니탭(Minitab, LLC)이 한국의 오랜 파트너사인 데이터랩스(구 이레테크)를 인수했다고 밝혔다. 데이터랩스는 품질 분석을 비롯해 기술 교육, 컨설팅, 솔루션 구축 분야에서 전문성을 인정받아 온 기업이다.

[이미지=미니탭]

이번 인수는 25년 이상 국내 주요 제조기업을 지원해 온 양사의 협력 관계를 한 단계 발전시키는 전략적 결정으로 평가된다. 데이터랩스는 당분간 현재 사명을 유지하며 운영을 이어갈 예정이며, 소속 전문 인력 전원은 미니탭의 정규 직원으로 합류한다. 이를 통해 데이터랩스가 보유한 국내 시장 전문성과 고객 네트워크에 미니탭의 연구개발(R&D), 데이터 분석 플랫폼, 고객 지원, 구축 및 교육 역량이 결합돼 국내 고객에게 더욱 개선된 서비스를 제공할 계획이다.

제프리 T. 슬로빈(Jeffrey T. Slovin) 미니탭 경영자(CEO)는 "한국은 세계 제조업을 선도하는 국가로, 데이터 기반 기술을 통해 더욱 큰 성장 잠재력을 갖추고 있다"며 "데이터랩스가 축적해 온 시장 전문성과 고객 신뢰에 미니탭의 첨단 데이터 분석 플랫폼이 더해짐으로써 한국 기업들이 데이터 기반 의사결정을 개선하고 산업 경쟁력을 높일 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

데이터랩스는 수십 년간 국내 다양한 산업 분야의 기업을 대상으로 미니탭 솔루션을 활용한 품질 개선, 통계 분석, 기술 교육 및 컨설팅을 제공해 왔다.

미니탭은 이번 인수를 통해 국내 고객에게 소프트웨어와 전문 서비스, 컨설팅 역량을 통합 제공하는 체계를 구축하고, 기업들의 프로세스 개선과 비즈니스 성과 향상을 더욱 효과적으로 지원한다는 방침이다.

슬로빈 미니탭 경영자는 더불어 "데이터랩스는 오랜 기간 미니탭의 대표적인 파트너로서 데이터 분석 및 기술 지원 분야에서 탁월한 역량을 인정받아 왔다"며 "이번 새로운 협력 단계에서도 데이터랩스 팀은 미니탭과 긴밀히 협력하며 한국 제조업 고객들에게 수준의 교육 및 컨설팅 서비스를 지속적으로 제공할 것"이라며 강한 포부를 밝혔다.

이번 거래는 양사 간 오랜 협력 관계를 더욱 공고히 하는 것으로, 데이터랩스의 기존 고객 지원 정책에는 변함이 없다. 한국 고객들은 앞으로도 동일한 데이터랩스 전문 인력과 협업할 수 있으며, 동시에 미니탭의 보다 폭넓은 제품 포트폴리오와 향후 제품 로드맵, 기술 자원 및 지원 체계를 활용할 수 있게 된다.

김지현 데이터랩스 부사장은 "오랜 기간 파트너십을 이어온 미니탭의 일원이 된 것을 매우 자랑스럽게 생각한다"며 "데이터랩스는 항상 고객이 데이터를 활용해 품질을 개선하고 문제를 해결하며 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 지원해 왔다. 미니탭의 일원이 됨으로써 고객 지원 역량을 넓힘하고 새로운 기회를 창출하며, 한국 시장의 차세대 데이터 기반 기술을 지원할 수 있게 됐다"고 말했다.

해당 내용과 관련한 자세한 정보는 미니탭과 데이터랩스의 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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