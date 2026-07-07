동해시 망상해수욕장 8일 개장…주요 관광지 콘텐츠 다양

AI 핵심 요약beta
- 강원 동해시가 7일 여름휴가철 관광객 맞이에 나섰다.
- 망상해수욕장은 8일 개장하고 무릉별유천지는 야간 개장한다.
- 동해시는 7월 관광혜택과 체류형 관광을 확대했다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 본격적인 여름 휴가철을 맞아 다양한 관광 콘텐츠를 선보이며 관광객 맞이에 나섰다고 7일 밝혔다.
주요 관광지인 망상해수욕장은 오는 8일부터 개장해 피서객을 맞이한다. 동해안 대표 해수욕장으로 넓은 백사장과 다양한 편의시설을 갖추고 있어 가족 단위 관광객과 젊은 여행객 모두에게 꾸준히 사랑받고 있다.
무릉별유천지는 에메랄드빛 호수와 수상레저, 루지 등의 체험시설이 있는 여름 휴가지로 야간 개장도 진행해 낮과는 다른 매력을 선사할 예정이다.
이외에도 무릉계곡, 추암 촛대바위, 도째비골 스카이밸리, 해랑전망대, 논골담길, 묵호등대, 동쪽바다중앙시장 등 다양한 관광 코스가 인기 있는 곳으로, 바다와 자연, 그리고 맛을 모두 경험할 수 있다.
특히 2026 강원방문의 해를 맞아 7월 중 도째비골 스카이밸리의 입장료 50% 및 무릉별유천지 다둥이 가족 수상레저 할인 등 다양한 관광 혜택이 제공될 예정이다.
동해시는 최근 워케이션 프로그램과 야간관광 콘텐츠 확대 등 체류형 관광 활성화를 위한 정책을 지속적으로 추진하고 있으며, 강원관광재단에 의해 '7월 이달의 추천 여행지'로 선정된 바 있다.
이진화 관광과장은 "동해시는 바다와 산, 계곡, 체험, 야간관광 등 다양한 매력을 갖춘 도시로, 올여름 많은 관광객들이 동해를 찾아 특별한 여행을 즐기기를 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com