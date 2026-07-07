'닥터 섬보이' OST 음반 발매…종영 여운 잇는다

AI 핵심 요약beta
- 모스트콘텐츠가 7일 ENA 드라마 닥터 섬보이 OST 음반 예약 판매를 시작했다.
- 앨범에는 가창곡 6곡과 스코어 18곡 등 총 24트랙이 담겼다.
- 실물 음반은 다양한 굿즈로 구성돼 소장 가치를 높였고, 음원은 7일 정오 음반은 28일 발매된다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 드라마 '닥터 섬보이'가 OST 음반으로 종영의 여운을 이어간다.
모스트콘텐츠에 따르면, 오늘(7일) 오전 11시부터 주요 온라인 음반 판매 사이트를 통해 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'의 OST 음반 예약 판매가 시작됐다. 전곡을 담은 합본 음원도 같은 날 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
이번 OST 앨범에는 케이윌의 '사랑이 시작돼요 이렇게', 김재환의 '어떻게 될까?', 도유카의 '잠든 이 밤에', 홍이삭의 '아이 캔(I Can)', 보라미유의 '라면 먹고 갈래요?', 모어의 '일렉트릭 러브(Electric Love)'까지 방영 기간 순차 공개된 가창곡 6곡이 수록됐다. 여기에 극에 삽입된 스코어 18곡이 더해져 총 24트랙을 이룬다.
'닥터 섬보이' OST는 '부부의 세계', '스위트홈', '동백꽃 필 무렵', '태양의 후예' 등 다수의 화제작을 맡아온 개미 음악감독이 총괄했다. 개미 음악감독 특유의 섬세한 감성과 서정적인 선율은 작품 속 인물들의 사랑과 성장, 그리고 위로의 순간들을 더욱 깊이 있게 담아내며 드라마의 감정을 완성했다.
실물 음반은 디지팩과 CD 1장, 60페이지 분량의 포토북, 포토카드 6종, 엽서 6종으로 구성됐다. 여기에 극 중 설정을 반영한 편동보건지소 사원증 세트 2종과 종합안내서, 디지털콘텐츠 카드까지 더해져 소장 가치를 높였다.
7일 최종회 방영을 앞둔 '닥터 섬보이'는 악명 높은 섬 편동도로 발령받은 공중보건의사 도지의(이재욱)와 비밀 많은 간호사 육하리(신예은)가 서로의 상처를 치유해 나가는 과정을 그린 작품이다. 종영을 맞는 팬들은 이번 OST 음반으로 작품의 여운을 이어갈 수 있을 전망이다.
한편, '닥터 섬보이' OST 전체 음원은 7일 정오, 음반은 오는 28일 발매된다.
moonddo00@newspim.com