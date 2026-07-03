전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.03 (금)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

트럼프, '해방의 날' 폭락장서 애플·엔비디아 저가매수…다음날 "지금이 살 때" 관세유예

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 트럼프 대통령이 4월 8일 관세발 폭락장 속
  • 매그니피센트7 기술주 327건 대규모 매수했다
  • 이후 관세 일부 철회 발표로 증시 급반등하며

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4월8일 하루 327건 매수…연간 하루 평균의 5배
애플·알파벳·아마존·MS·엔비디아 각각 10만~25만달러 매입
관세 일부 유예 발표 후 S&P500 하루 9.5% 급등

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신이 촉발한 관세발 증시 급락 국면에서 대규모 저가 매수에 나선 사실이 뒤늦게 공개된 재산공개 자료 분석을 통해 확인됐다.

CNBC는 지난 2일(현지시간) 최근 공개된 2025년 연례 재산공개 자료를 분석한 결과, 트럼프 대통령이 지난해 4월 8일 하루 동안 총 327건의 주식 거래를 단행했다고 보도했다.

이는 연간 하루 평균 거래 건수(약 62건)의 5배를 넘는 수준이며, 같은 해 기준으로 11번째로 거래가 많았던 날로 집계됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 4월 2일, 미국 워싱턴 D.C. 백악관 로즈가든에서 관세 정책에 관한 연설을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

'해방의 날' 폭락장 후반부에 매수 집중…다음날 관세 유예로 급반등

트럼프 대통령의 매수는 이른바 '해방의 날(Liberation Day)'로 불리는 관세 정책 발표 이후 이어진 4일간의 급락장 후반부에 집중됐다. 해당 기간 S&P500지수는 12% 이상 하락했고, 4월 8일에는 5,000선 아래로 밀리며 약세장 진입 직전까지 하락했다.

다음날인 4월 9일 개장 직후 트럼프 대통령은 자신의 SNS 트루스소셜에 "지금이 살 때다(THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!)"라는 글을 올렸다. 이어 같은 날 관세 정책 일부를 철회한다고 발표하면서 시장은 급반등했다.

이날 S&P500지수는 약 9.5% 급등하며 최근 수년간 최대 상승률 중 하나를 기록했다. 이후 지수는 2025년 4월 8일 대비 약 50% 상승한 것으로 집계됐다.

◆ 매그니피센트7 집중 매수…백악관 "이해상충 없다"

트럼프 대통령의 매수 대상은 애플(종목코드:AAPL), 알파벳(GOOGL), 아마존(AMZN), 마이크로소프트(MSFT), 엔비디아(NVDA) 등 이른바 '매그니피센트7(Magnificent Seven)' 대형 기술주였다. 그는 각 종목을 10만 1,000달러에서 25만 달러 규모로 매입한 것으로 나타났다.

개별 종목 흐름을 보면 애플은 4월 8일 약 5% 하락한 뒤 다음 거래일 15% 이상 급등하며 1998년 이후 최대 일간 상승률을 기록했다. 엔비디아 역시 1% 이상 하락 후 다음날 약 19% 급등했다.

이번 거래 내역은 총 927페이지 분량의 재산공개 자료에 포함된 것으로, CNBC 분석에 따르면 트럼프 대통령은 2025년 한 해 동안 약 22억 4,000만 달러의 수익을 올린 것으로 나타났다.

이 중에는 가상자산 관련 수익 수억 달러, 골프장 등 부동산 관련 수익 2억 9,000만 달러 이상, 법적 합의금 8,600만 달러 이상이 포함된 것으로 전해졌다.

거래 시점을 둘러싼 논란에 대해 애나 켈리 백악관 대변인은 CNBC에 트럼프 대통령의 모든 자산이 독립적인 제3의 금융기관이 전권을 갖고 운용하는 계좌에 있으며, 이해상충 소지가 없다(There are no conflicts of interest)고 밝혔다.

트럼프 대통령 역시 자신의 투자에 직접 관여하지 않는다고 밝힌 바 있다.

이번 사안은 트럼프 대통령의 집권 2기에서 시장 영향력과 개인 자산 간 이해충돌 논란을 재점화하는 소재로 평가된다. 온라인 커뮤니티에서는 사전 매수와 정책 발표 시점의 연관성을 두고 시장조작 논란도 제기됐다.

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
사진
[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동