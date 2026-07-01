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"트럼프, 지난해 암호화폐로 14억 달러 벌어...이해상충 소지"

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  • 도널드 트럼프 대통령이 2024년 암호화폐와 밈코인 사업으로 최소 14억달러를 벌었다고 재산 신고서가 공개됐다.
  • 트럼프 가족이 설립한 암호화폐·밈코인 회사와 스테이블코인 지분 매각, 시계·도서·향수 로열티 등에서 고수익을 올린 것으로 나타났다.
  • 암호화폐 규제 완화 속에 사업에 직간접으로 관여한 트럼프 가족을 두고 이해상충 논란이 제기되자 백악관은 이를 전면 부인했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 암호화폐와 밈코인 사업으로 지난해 최소 14억 달러를 벌었다고 블룸버그 통신과 파이낸셜타임스(FT) 등이 보도했다. 

미 정부공직자윤리국(OGE)이 공개한 연례 재산 신고서에 따르면, 트럼프 대통령은 가족이 설립한 암호화폐 회사 '월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)'이 발행한 토큰 판매로 지난해 5억9400만 달러를 벌었다.

트럼프는 현재 해당 토큰 157억5000만 개를 보유하고 있다. 최근 가격 하락에도 불구, 해당 자산은 약 9억 달러에 달하는 것으로 평가된다.

트럼프의 밈코인 사업체 'CIC 디지털(CIC Digital LLC)'도  6억3600만달러의 수익을 올렸다. 이 가운데 대부분은 '셀러브레이션 코인(Celebration Coins)'과의 라이선스 계약에서 발생한 로열티 수입이다. 트럼프는 또 스테이블코인 홀드코(Stablecoin Holdco)의 지분을 팔아 1억9700만 달러를 벌어들였다.

이밖에 시계, 도서, 향수 등 다양한 브랜드 상품에서도 수백만 달러어치 로열티 수입이 발생했다.

한편 파이낸셜타임스(FT)는 "이번 재산 신고서는 트럼프 행정부가 바이든 정부 시절 도입한 암호화폐 규제를 완화하고, 암화폐 관련 기업에 대한 법적 조치를 철회한 가운데 공개돼 이해상충 논쟁을 다시 점화시킬 소지가 있다"고 지적했다.

트럼프 대통령의 가족은 암호화폐 사업에 직접 관여하고 있다. 그의 아들 에릭 트럼프와 도널드 트럼프 주니어는 2024년 스티브 위트코프 특사의 아들들과 함께 월드 리버티 파이낸셜을 공동 설립했다.

백악관은 이해충돌 의혹을 전면 반박했다. 애나 켈리 백악관 대변인은 "대통령과 그의 가족은 어떠한 이해상충에도 엮인 적이 없으며 앞으로도 그럴 것"이라고 말했다

한편, 미국 영부인 멜라니아 트럼프는 대체불가토큰(NFT) 판매로 600만 달러, 아마존과의 다큐멘터리 '멜라니아' 계약으로 1070만 달러의 수익을 올렸다. 

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

osy75@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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