전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.01 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

트럼프, 중간선거 앞두고 9월 공화당 전당대회 개최 발표

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 트럼프 대통령이 9월 9~10일 텍사스 댈러스에서 중간선거 공화당 전당대회를 개최한다고 밝혔다.
  • 그는 감세·국경 강화·일자리 확대 등 약속 이행을 강조하며 미국의 황금 시대가 시작됐다고 주장했다.
  • 이번 전당대회로 지지층 결집과 투표율 제고를 노리는 가운데 텍사스 공화당 주도권과 민주당의 탈환 여부가 시험대에 올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 11월 중간선거를 앞두고 오는 9월 텍사스주  댈러스에서 공화당 전당대회를 개최한다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 "공화당이 사상 처음으로 중간선거 전당대회를 개최할 것이다. 내가 세계에서 가장 좋아하는 곳 중 하나인 텍사스주 댈러스에서 열린다. 역사적인 행사가 될 것"이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=블룸버그]

그는 "팁 비과세, 초과근무 비과세, 사회보장 비과세, 강화된 국경, 역대 가장 안전한 지역사회, 물가 하락과 실질적 체감 경제, 더 많은 일자리, 미국 에너지 패권 등 수십 년간 정치인들이 말만 하고 이행하지 못한 약속들을 우리가 실현하고 있다"고 강조했다. 그는 "이란 비핵화를 진행하는 가운데도 유가가 급격히 하락하고 있다"고도 밝혔다.

트럼프 대통령은 "9월 9~10일 달라스가 중심 무대가 될 것이며 미국의 위대한 귀환을 축하하고 미국 우선주의 의제로 나라를 바꾼 미국 국민의 업적을 기릴 것"이라며 "미국의 황금 시대는 이제 막 시작됐다"고 덧붙였다.

로이터 통신은 전당대회가 통상 대선이 있는 해에만 열린다는 점에서 이번 행사 개최가 이례적이라고 짚었다. 사안에 정통한 공화당 소식통 2명은 트럼프 대통령이 직접 이 행사에서 연설할 계획이라고 귀띔했다. 

트럼프 대통령은 이번 전당대회를 통해 지지층을 결집시켜 투표율을 끌어올리려는 전략이다. 집권당은 통상 첫 중간선거에서 의석을 잃는 경향이 있으며 이란과의 전쟁 결정과 경기 불안에 대한 유권자들의 불만도 부담이다. 민주당이 하원이나 상원을 탈환할 경우 트럼프 대통령의 남은 임기 국정 운영에 차질이 불가피하다.

텍사스에서는 트럼프 대통령이 30년 넘게 현역을 지낸 공화당 존 코닌 상원의원의 경선 상대인 켄 팩스턴 텍사스 법무장관을 지지해 코닌 의원을 낙마시키면서 공화당의 주도권 유지 여부도 시험대에 올랐다. 민주당은 각종 스캔들로 얼룩진 팩스턴이 취약하다고 보고 거액을 쏟아부으며 텍사스를 공략하고 있다.

 

wonjc6@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 한성숙 총리 임명안 재가 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 30일 한성숙 국무총리 임명안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 밤 "한 총리의 임명 일자는 7월 1일"이라며 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 한 총리는 이재명 정부 두 번째 총리이자 50대 총리로 취임한다. 또 노무현 정부에서 2006년 첫 여성 국무총리로 임명된 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 총리가 된다.  한 총리 임명동의안은 국회 본회의 투표 결과 재석 의원 167명 중 찬성 166명, 무효 1명으로 가결됐다. 표결에 국민의힘은 불참했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 국회 본회의장 앞에서 기자들과 만나 "총리 인준안에 반대 의사를 이미 명확히 했기 때문에 인준 투표에 들어가지 않을 것"이라고 밝혔다. the13ook@newspim.com 2026-06-30 23:57
사진
동탄 등 주담대 LTV 40% 적용 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 주택시장 과열을 막기 위해 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 규제지역으로 추가 지정함에 따라, 해당 지역에 대한 고강도 대출 규제가 7월 1일부터 시행된다. [사진=금융위원회] 금융위원회는 30일 신진창 사무처장 주재로 국토교통부, 한국은행, 금융감독원 및 주요 금융협회와 '가계부채 점검회의'를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 대출 규제 강화 방안을 발표했다. 이번 회의는 최근 반도체 벨트 등 일부 지역을 중심으로 주택가격 변동성이 확대됨에 따라 시장 불안을 조기에 차단하기 위해 마련됐다. 내일부터 규제지역으로 지정된 지역에서는 강화된 대출 규제가 적용된다. 우선 규제지역 내 주담대 취급 시 LTV가 기존 70%에서 40%로 대폭 축소된다. 단, 생애최초 주택구입이나 정책모기지 등은 완화된 비율(60~70%)이 적용된다. 또한, 다주택자는 수도권 내 주택 구입 시 규제지역 여부와 상관없이 LTV 0%가 적용된다. 이와 함께 투기과열지구 내에서 전세대출 보유 차주가 3억 원을 초과하는 아파트를 구입하는 것이 제한된다. 반대로, 규제지역 내 3억 원 초과 아파트 구입자 역시 전세대출을 받을 수 없다. 또, 1억 원을 초과하는 신용대출을 보유한 차주는 대출 실행일로부터 1년간 규제지역 내 주택 구입이 제한되며, 규제지역 내 1주택 보유자의 재건축·재개발 중도금·이주비 대출 시 추가 주택 구입이 제한된다. 주택 매매·임대사업자 외 여타 사업자의 규제지역 내 주택 구입 목적 주담대도 원천 차단된다. 금융당국은 시장의 혼란과 차주의 불측의 피해를 방지하기 위해 경과 규정을 뒀다. 규제지역 효력 발생일 전일인 30일까지 금융회사 전산상 대출 신청 접수가 완료됐거나, 주택매매계약을 체결하고 계약금 납부를 증명한 차주는 종전 규정을 적용받는다. 토지거래허가 대상 주택의 경우, 30일까지 관할 지자체에 토지거래허가를 신청했다면 예외가 인정된다. 신진창 금융위 사무처장은 이날 회의에서 "강화된 대출 규제가 즉시 시행되는 만큼, 일선 현장에서 혼선이 발생하지 않도록 금융권의 적극적인 협조가 필요하다"며 "각 금융회사는 직원 교육과 전산 시스템 점검 등에 만전을 기해달라"고 주문했다. 또한 주택 실수요자를 향해서도 "강화된 대출 규제 내용을 사전에 숙지하여 자금조달계획에 차질이 생기지 않도록 각별히 유의해 달라"고 당부했다. 아울러 금융위는 최근 기타대출을 중심으로 가계부채 증가세가 지속되고 있다고 지적하며, 관리 목표를 미준수하는 금융회사에 대해서는 현장 점검 등 더욱 강력한 대응에 나서겠다는 방침을 밝혔다. dedanhi@newspim.com 2026-06-30 17:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동