SKT '구글 AI 플랜' 출시…AI 구독 시장 공략

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통신사 관계없이 가입 가능…월 최대 2100원 할인 제공

엔트리급 AI 상품 국내 최초 도입…OTT 결합 혜택도 마련

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤이 구독 플랫폼 'T 우주'를 통해 구글의 인공지능(AI) 구독 서비스 '구글 AI 플랜'을 출시했다.

SK텔레콤은 3일 제미나이(Gemini)를 비롯해 노트북LM, 지메일·구글독스 내 AI 기능 등을 이용할 수 있는 '구글 AI 플랜' 3종을 선보였다고 밝혔다.

구글 AI 프로, 구글 AI 플러스(2TB), 구글 AI 플러스(400GB) 3종이다.

SK텔레콤은 구독 서비스 플랫폼 'T 우주'에서 구글의 AI 구독 서비스 '구글 AI 플랜'을 출시했다. [사진=SK텔레콤]

구글 AI 플러스는 국내 통신사와 구독 플랫폼 가운데 처음으로 선보이는 엔트리급 AI 구독 상품이다.

SK텔레콤은 T 우주 가입 고객에게 정가 대비 월 최대 2100원 할인 혜택을 제공한다.

이에 따라 구글 AI 프로는 월 2만6900원, 구글 AI 플러스(2TB)는 월 1만900원, 구글 AI 플러스(400GB)는 월 6900원에 이용할 수 있다. 통신사와 관계없이 누구나 가입 가능하다.

SK텔레콤은 지난 2일 출시한 신규 요금제 '베스트 프로'와 '베스트 맥스' 이용 고객에게도 추가 혜택을 제공한다. 해당

고객은 구글 AI 플랜과 함께 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 디즈니+, 티빙, 웨이브 등 OTT 서비스 가운데 하나를 선택해 이용할 수 있다.

syu@newspim.com