"AX 리더십은 AI에 일을 시키는 능력"...SK텔레콤의 AX 2.0

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AI 에이전트에 사번 부여하며 일하는 방식 변경

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK텔레콤이 AX(인공지능 전환) 리더십을 'AI에 일을 시키는 능력'으로 정의했다. AX에 있어 단순히 AI 툴을 사용하는 것을 넘어 AI에 효율적으로 일을 위임할 수 있는 능력이 필요하다는 것이다.

김인수 SK텔레콤 AI Board 팀장은 19일 SKT 타워에서 열린 설명회에서 "우리는 AI(인공지능) 네이티브 컴퍼니를 지향한다. 이는 AI 툴을 많이 쓰는 기업이 아니라 사람과 AI가 함께 일하도록 다시 설계한 회사"라고 설명했다.

김인수 SK텔레콤 AI Board 팀장이 19일 AX 스터디 설명회에서 발표하고 있다. [사진= SK텔레콤]

김 팀장은 "AX 리더십도 AI에게 일을 시킬 수 있는 능력이다. 신입사원에 빗대어 이야기하면 신입사원에게 일을 시켜 성과를 낼 수 있는 능력이라고 볼 수 있다"고 부연했다.

SKT는 AX 리더십을 이루는 3가지 요소로 ▲문제 정의력 ▲위임 판단력 ▲결과 검증력을 꼽았다. AI에 어디까지 일을 시킬지 정하고 산출된 결과를 검증할 수 있어야 한다는 것이다.

'AX 혁신 2.0'도 새롭게 제시했다. 업무 효율 개선에 집중했던 'AX 혁신 1.0'을 넘어 일하는 방식 자체를 다시 설계하는 단계다.

AX가 조직 생산성의 획기적 향상과 회사의 비즈니스 모델 혁신으로까지 이어지도록 구성원이 일하는 방식을 근본적으로 재설계하는 데 초점을 맞췄다.

이를 위해 SKT는 AI 에이전트를 함께 일하는 업무 주체로 정의했다. AI 에이전트는 사번을 받고 소속과 직무, 권한 등을 부여받아 입사부터 퇴사까지 사람과 유사한 절차로 관리된다.

일하는 방식을 새로 짜는 'AX 샌드박스' 제도도 도입했다. 관성적으로 해 온 업무를 백지에서 AI 기반으로 다시 설계하는 사내 실험으로 직급·부서 구분 없이 수평적으로 운영된다.

지난 석 달간 AI CIC 일부 조직에서 시범 운영한 결과, 한 사람이 여러 에이전트와 함께 기획·개발·디자인을 넘나드는 '멀티 롤(Multi-Role)' 업무 방식의 가능성은 물론 기존에 긴 시간이 필요했던 기획 업무가 획기적으로 줄고 소통·의사결정 속도가 빨라지는 효과도 확인했다. 'AX 샌드박스'는 점진적으로 전사로 확대될 예정이다.

여기에 무엇보다 최고경영자(CEO)의 강력한 의지가 있었다. 김 팀장은 "CEO가 강력한 의지와 명확한 방향성을 보였다. 이는 모든 변화가 가능했던 선결 조건"이라며 "AX를 통해 무엇을 해야 할지 방향성이 있어야 한다"고 강조했다.

실제로 구성원들은 도구를 쓰는 데 그치지 않고 직접 AI를 만드는 모습도 보인다.

SKT가 올해 처음 연 사내 해커톤 '2026 SKT AX 챌린지'에는 직무·조직과 관계없이 총 54개 팀, 115명이 참가했고, 이 가운데 절반이 비개발 조직 구성원이었다.

이런 활동은 AX 변화 관리 조직 'AI Board'가 뒷받침한다. AI Board는 과제 관리와 문화 확산을 함께 맡는다.

과제 측면에서는 전사 플랫폼 'AXMS(AX Management System)'를 운영해 AX 챌린지에서 발굴된 우수 과제를 패스트트랙으로 정식 개발과 현장 적용까지 연결한다.

김 팀장은 "SKT는 AI와 함께 일하는 회사로 간다. 일하는 방식을 재설계하고 AXMS와 같이 직접 정의하고 풀어보며 AI를 함께 일하는 주체로 정의한다"라며 "기술 도입 속도가 중요한 게 아니라 어떻게 위임할지 학습하는 속도가 중요하다"고 말했다.

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