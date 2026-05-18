SKT, AI 전환과 고객신뢰 회복 과정 담은 캠페인 전개

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK텔레콤이 AI 도입과 고객신뢰 회복 과정을 기록하는 'Good Change' 캠페인을 9월까지 진행한다고 18일 밝혔다.

정재헌 CEO가 4월 취임 6개월 기념 타운홀 미팅에서 강조한 "AI를 통한 일하는 방식 혁신과 고객신뢰 회복"이라는 메시지를 실제 사례로 보여주는 프로젝트다. SKT 뉴스룸이 주관하며 AI 도입과 고객 가치 혁신이 현장에서 어떻게 적용되는지 소개할 계획이다.

SKT 뉴스룸 Good Change 캠페인 로고 [사진=SKT]

캠페인은 세 가지 시리즈로 구성된다.

'Insight'는 AI 전문가와 고객신뢰 위원회 위원 등 외부 전문가들이 참여해 다양한 시각을 제시한다. MIT 미디어랩의 패티 메이스 교수는 SKT의 독자 AI 모델 개발 전략을 "특정 국가의 기술에 전적으로 의존하지 않는 영리한 선택"이라고 평가했다. 고객신뢰 위원회 신종원 위원은 "고객의 목소리를 경청하는 것이 신뢰 회복의 출발점"이라고 강조했다.

'Makers' 시리즈는 현장에서 AI 변화를 만들어가는 직원과 프로젝트 이야기를 소개한다. AI 분야에서는 '1인 1 AI 에이전트' 전략 아래 업무에 AI를 직접 활용하는 직원들의 사례를 전한다. SKT는 직원이 자신의 업무에 맞는 AI 에이전트를 직접 설계·활용할 수 있는 환경을 확대하고 있으며, 에이닷 비즈·폴라리스·플레이그라운드 등 다양한 플랫폼 기반 업무 혁신 사례도 이어지고 있다. 고객신뢰 관련해서는 고객 접점 현장에서 신뢰 회복과 서비스 개선을 위해 노력하는 직원들의 이야기를 공개할 예정이다.

참여형 이벤트 시리즈는 고객이 직접 변화 과정에 참여하는 프로젝트다. 고객이 SKT에 기대하는 변화와 개선 아이디어, 서비스 이용 경험을 직접 남길 수 있는 프로그램을 운영한다. AI 활용 사례 공모전도 진행할 예정이다. 업무, 육아, 학습, 취미 등 실생활과 밀접한 다양한 주제의 AI 활용 사례를 모집하며, 우수 사례는 향후 뉴스룸 콘텐츠로 재구성돼 소개된다.

SKT 뉴스룸은 연말까지 'Good Change' 캠페인 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.

yuniya@newspim.com