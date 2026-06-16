"AI도 조직 구성원"...SKT, 'AX 혁신 2.0' 시행

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사람처럼 관리하는 AI 직원…반복 업무 줄이고 창의 업무 집중

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 AI를 업무 보조 도구가 아닌 조직 구성원으로 정의하고 'AX(AI 전환) 혁신 2.0'을 시행한다고 16일 밝혔다.

SKT는 AI 에이전트에 사번을 부여하고 소속, 직무, 권한을 할당해 입사부터 퇴사까지 사람과 유사한 절차로 관리할 계획이다.

이를 위해 AI 에이전트의 데이터·보안 접근 권한 규정을 마련하고 사람과 AI가 함께 일할 수 있는 거버넌스 체계를 구축한다.

SK텔레콤이 AI를 업무 보조 도구가 아닌 조직 구성원으로 정의하고 'AX 혁신 2.0'을 시행한다고 16일 밝혔다. [사진= SK텔레콤]

SKT는 기존 업무 방식을 AI 기반으로 재설계하는 'AX 샌드박스' 제도도 도입한다. 직급과 부서 구분 없이 수평적으로 운영되는 사내 실험으로 지난 3개월간 AI CIC 내 일부 조직에서 시범 운영했다.

이 과정에서 한 사람이 여러 에이전트와 함께 기획·개발·디자인 등 복수 역할을 수행하는 '멀티 롤' 업무 방식의 가능성을 확인했다. 기획 업무 시간이 단축되고 소통과 의사결정 속도가 향상된 것으로 나타났다.

SKT는 사내 AI 개발 플랫폼 통합과 보안 체계 고도화로 AI 활용 환경을 개선한다. 에이닷 비즈, 폴라리스, 플레이그라운드 등 기존 플랫폼을 통합하고 주요 사내 시스템과 연동해 업무 전반에서 AI 활용성을 높일 예정이다.

일하는 문화 진화를 위해 전 업무 영역에서 AI 전환을 촉진하는 'AX 카탈리스트'를 선정하고 실전 사례 중심의 교육 체계를 구축한다. 기존 AI 전환 아이디어 공유 시스템은 'AX 라이브러리'로 고도화해 구성원들의 경험을 전사적 자산으로 축적한다.

정재헌 SKT CEO는 "AX의 일상화를 통해 구성원의 시간과 역량이 새로운 도전을 이끄는 성장 동력으로 전환될 것"이라며 "구성원이 마음껏 AI 역량을 쌓고 성과를 만들어 나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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