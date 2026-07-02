SKT, 퀀텀코리아에서 차세대 양자암호 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 2일 동대문 DDP에서 차세대 양자암호 기술과 보안 솔루션을 공개했다.
- PIC 기반 QKD·고성능 QRNG·무선·위성 QKD와 Q-HSM·Q-SSE 등 양자보안 솔루션을 선보였다.
- SKT는 국방·공공 양자암호 보급을 확대하고 양자기술 상용화와 글로벌 산업 생태계 중심축 역할을 강화할 계획이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 2일부터 4일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 '퀀텀코리아 2026'에서 차세대 양자암호 기술과 보안 솔루션을 공개했다.
SKT는 광집적회로(PIC) 기반 양자키분배(QKD), 양자난수생성기(QRNG) 기술, 무선·위성 QKD 기술을 선보였다.
10Gbps급 고성능 QRNG를 10×10mm² 크기의 초소형 칩에 구현했으며, 송신부·수신부·QRNG 광학계를 포함하는 일체형 QKD 칩을 개발 중이다. PIC 기반 기술은 소형화와 저가화, 대량생산을 가능하게 한다.
무선 QKD는 30km 장거리 통신에 적용 가능하며 향후 위성 탑재도 검토 중이다.
SKT는 양자보안 솔루션으로 Q-HSM(Quantum Hardware Security Module)과 Q-SSE(Quantum Security Service Edge)를 공개했다. Q-HSM은 QRNG와 양자내성암호(PQC), 현대암호기술, PUF(물리적 복제 방지 기술)를 결합한 하이브리드형 원칩으로 드론·AI CCTV·로봇 등 엣지 디바이스에 양자암호를 적용한다.
Q-SSE는 QRNG와 PQC를 기반으로 제로트러스트 접근 제어와 안전한 대형언어모델(LLM) 서비스 사용을 지원한다.
SKT는 국방 및 공공 영역의 양자암호 수요를 파악하고 신규 기술을 개발해 국내 양자보안 보급을 확대할 계획이다. 과학기술정보통신부·정보통신기획평가원·방사청·국방과학연구소 등과의 협력도 강화할 방침이다.
한편 류탁기 SKT 네트워크 기술담당은 2일 개막식에서 양자과학기술 발전 유공자 표창을 수상했다.
류 담당은 "이번 퀀텀코리아 2026 참가를 통해 SKT의 차세대 양자암호 기술이 AI·6G 시대의 보안 요구를 충족시키는 데 어떻게 기여할 수 있는지를 보여줄 것"이라며 "앞으로도 양자 기술의 발전과 상용화를 선도하며 글로벌 양자 산업 생태계의 중심축 역할을 계속 수행해 나갈 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com