SKT, AI 보안·네트워크 인재 양성 프로그램 시작

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 21일 AI 보안·네트워크 인재 양성 프로그램 ALEPH를 운영한다고 밝혔다
- 교육비 전액 국비 지원하며 8월부터 대전·대구·부산에서 미취업 청년 대상 대면 교육을 진행한다
- 교육생은 AI 기반 네트워크 운영·보안 실습과 현직자 멘토링을 통해 기업 인프라 구축·침해 대응 역량을 키운다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤은 코리아IT아카데미와 함께 AI 보안·네트워크 분야 실무 인재를 양성하는 교육 프로그램 'ALEPH(알레프)'를 운영한다고 21일 밝혔다.
고용노동부 K-뉴딜 아카데미 사업의 일환인 이 프로그램은 교육비 전액을 국비로 지원한다. 기업 인프라 운영에 AI를 적용할 수 있는 역량 강화에 중점을 뒀다.
교육은 8월부터 내년 11월까지 대전, 대구, 부산에서 평일 대면으로 진행된다. 만 15세 이상 34세 이하의 미취업 청년이 대상이며 1960만 원 상당의 교육비가 국비로 지원된다. 요건 충족 시 월 최대 50만 원의 훈련수당도 지급된다.
교육생들은 AI 기반 네트워크 운영, 보안 정책 설계, 기업 인프라 구축, 이상 징후 분석, 침해 대응 등 실제 기업 환경에 가까운 과제를 수행한다. 가상의 기업 네트워크 환경을 직접 설계·구축하고 보안 위협을 탐지·대응하는 과정을 거친다.
SKT는 AI 네트워크와 보안 분야의 현업 사례를 교육에 반영하고 현직자 참여형 멘토링과 프로젝트 리뷰를 지원할 계획이다.
접수는 8월 10일까지이며 상세 커리큘럼은 코리아IT아카데미 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
김구영 SKT 엔터프라이즈사업본부장은 "AI가 기업의 핵심 영역으로 확산되면서 AI를 실제 업무에 적용하고 운영할 수 있는 실무 역량의 중요성이 커지고 있다"며 "SKT는 ALEPH를 통해 AI 보안·네트워크 분야의 AX 실무 인재 양성을 지원하고 산업 현장의 AI 전환 확산에도 기여할 것"이라고 밝혔다.
origin@newspim.com