'2029년 개교' 국립의전원 설립 본격화…준비위 첫 회의

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지역·필수·공공의료 의료인력 확보 취지

학비·생활비 지원받고 15년간 의무 복무

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 지역·필수·공공의료 분야 의료인력 확충을 위한 국립의학전문대학원(국립의전원)이 본격적인 설립 준비 단계에 들어섰다. 정부는 2029년 개교를 목표로 설립준비위원회 운영에 나섰다.

보건복지부는 3일 국립의전원 설립준비위원회 구성을 마치고 첫 회의를 열었다고 밝혔다.

설립준비위는 위원장 포함 10인 이내 위원으로 구성됐고, 정부 외에도 공공의료 정책·교육 및 복무·공공병원 분야 전문가들이 참여했다. 위원장은 이형훈 복지부 2차관이 맡았다.

국립의전원 설립은 지역·필수·공공의료 분야 인력난 해소를 위해 지난해 8월 선정된 국정과제다.

정부세종청사 보건복지부 전경 [사진=보건복지부]

정부는 올해까지 학생선발 체계, 공공의료 역량 중심 교육과정, 의무복무 배치체계, 의무복무 지원 및 관리방안 등을 살피기 위한 '공공의료 분야 전문인력 양성체계 마련 기초연구'도 진행한다.

이번 설립준비위 출범은 지난 5월 '국립의학전문대학원 설립 및 운영에 관한 법률' 제정 이후 국립의전원 설립을 위한 첫 공식 절차다.

이날 회의에서는 준비위 구성 및 운영계획, 국립의전원 설립 추진 방안 등이 논의됐다.

정부는 2029년 개교해 2030년부터 교육과정을 개시하겠다는 목표로 올 하반기부터 설립준비위를 통해 학교 소재지 선정·기반시설 등을 논의한다.

지금까지 논의된 바에 따르면 국립의전원은 정원 100명인 4년제로, 학생은 학비와 생활비 등을 지원받게 된다.

졸업생은 의사면허 취득 이후 공공보건의료기관에서 15년간 의무적으로 일해야 한다.

복지부는 서울과 다른 지역 총 2곳에 캠퍼스를 두는 멀티캠퍼스 운영 방식을 검토하고 있다고 앞서 밝힌 바 있다.

교육 과정으로는 기본적인 공통 과정과 지역·필수·공공의료 특화 과정 등이 운영될 예정이다.

실습도 일반 의과대학과 달리 지역 의료원과 보건소 등에서 경험하도록 추진한다는 방침이다.

복지부는 학생 선발 방식과 학비 지원 사항, 의무복무기관 지정 및 취소 등과 관련해 하위법령을 제정하기 위해 이달부터 입법예고를 진행하겠다고 밝혔다.

설립준비위 위원장을 맡은 이형훈 2차관은 "국립의학전문대학원의 설립은 국가 주도 공공의료 인력 양성체계의 도입"이라며 "학교 설립을 위한 주요사항을 면밀히 논의하여 최고 수준의 의학교육기관을 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com