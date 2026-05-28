남원 공공의료·지역발전 기대감 커져…국립의전원법 공포

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필수의료 인력 양성 체계 구축…전북 공공의료 강화 전망

인구유입·상권 활성화·AI헬스케어 산업 육성 효과 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 국립의학전문대학원 설립의 법적 기반이 마련되면서 남원을 중심으로 한 전북 공공의료 체계 강화와 지역 발전 기대감이 커지고 있다.

28일 전북자치도에 따르면 '국립의학전문대학원 설립 및 운영에 관한 법률'은 지난달 23일 국회 본회의를 통과한 데 이어 지난 20일 국무회의 의결을 거쳐 26일 대통령 재가·공포 절차까지 완료됐다.

국립의학전문대학원이 설립될 남원시 예정부지[사진=전북자치도] 2026.05.28 lbs0964@newspim.com

이에 따라 지난 2018년 정부의 남원 공공의대 설치 결정 이후 8년간 이어져 온 국립의전원 설립 논의도 본격적인 추진 단계에 들어가게 됐다.

전북자치도는 국립의전원이 남원에 들어설 경우 소아청소년과와 산부인과, 응급의학과 등 필수의료 분야 전문인력을 안정적으로 양성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이는 국가 주도의 공공의료 인력 선발과 교육·배치 체계가 전북에 구축되면서 만성적인 필수의료 인력 부족 문제 해소에도 도움이 될 전망이다.

남원의료원이 국립의전원 연계 교육·연구 거점기관으로 성장하면서 지역민들이 체감하는 의료서비스 수준 향상 효과도 기대되고 있다. 의료 취약지역인 남원과 장수, 순창 등 동부권 농촌지역 공공의료 강화에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 보인다.

또한 국립의전원 유치 시 전국 단위 대학원생과 교수진, 연구인력 등이 유입되면서 남원 지역 생활인구 증가와 정주여건 개선으로 이어질 가능성이 크다는 분석이다. 지역 내 학교와 문화·복지 인프라 수요 확대 등 지방소멸 위기 대응 효과도 기대된다.

경제적 파급효과 역시 적지 않을 전망이다. 캠퍼스와 기숙사, 연구시설 조성 과정에서 대규모 건설 투자가 이뤄지고 학생과 교직원 등 고정 소비층이 형성되면서 주변 상권 활성화와 지역 일자리 창출 효과도 예상된다.

전북자치도는 중장기적으로 의료데이터와 바이오 연구, AI 헬스케어 산업과 연계한 연구·창업 생태계 조성 가능성에도 주목하고 있다. 단순한 의학교육기관 설립을 넘어 AI 기반 공공의료 혁신 거점으로 성장할 수 있다는 구상이다.

이는 전북도가 추진 중인 AI·바이오 산업 육성 전략과도 맞물리면서 시너지 효과를 낼 것으로 기대되고 있다.

전북자치도 관계자는 "국립의전원법 제정은 전북이 대한민국 공공의료 인력 양성의 중심지로 도약하는 역사적 출발점"이라며 "후속 행정 절차가 차질 없이 진행될 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 말했다.

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