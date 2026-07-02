정근식 "배재고 사태, 서울교육 책임자로서 광주일고·광주시민께 사과"

"학생 스포츠, 승패 이전에 존중 배우는 교육의 장"

"학교운동부 대상 혐오표현 근절 긴급교육 실시"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 정근식 서울시교육감이 청룡기 고교야구대회 경기장에서 발생한 배재고등학교 야구부의 부적절한 응원 사태와 관련해 사죄의 뜻을 밝혔다.

정 교육감은 2일 페이스북을 통해 "서울교육을 책임지는 교육감으로서 광주제일고등학교(광주일고) 학생선수와 학부모, 동문 여러분, 그리고 역사적 아픔을 간직한 광주시민과 국민 여러분께 고개 숙여 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 배재고와 광주일고의 경기 모습. [사진=대한야구소프트볼협회 유튜브 영상 캡처] 2026.7.1 psoq1337@newspim.com

그는 "학생 스포츠는 승패를 겨루는 경기이기 이전에 존중과 책임, 페어플레이를 배우는 교육의 장"이라며 "상대를 이기는 것보다 먼저 배워야 할 것은 상대를 존중하는 태도"라고 강조했다. 이어 "경기장 안의 말과 행동도 교육의 일부"라고 설명했다.

서울시교육청은 사안 발생 다음 날 해당 학교를 방문해 사실관계를 확인했다. 정 교육감은 "학교의 사안 처리 과정, 학생선수 지도 체계, 현장 조치 여부, 재발방지 교육 계획을 면밀히 살피고, 필요한 교육적 조치가 원칙과 절차에 따라 책임 있게 이루어지도록 하겠다"고 전했다.

대한야구소프트볼협회는 이번 사안에 대해 배재고 야구부에 6개월 출전정지 결정을 내렸다. 정 교육감은 "서울시교육청은 협회의 결정을 이번 사안의 엄중함을 보여주는 조치로 무겁게 받아들인다"고 말했다.

다만 그는 "학생 스포츠에서 징계는 끝이 아니라 교육적 회복의 출발이어야 한다고 생각한다"며 "학생들이 성찰과 배움을 통해 다시 성장할 수 있도록 하는 교육적 지원을 함께 하겠다"고 강조했다.

정 교육감은 온라인 공간에서 확산되는 혐오와 비하의 언어가 학생들의 일상과 경기장까지 스며들고 있다는 점도 지적했다. 그는 "5·18을 비롯한 우리 현대사의 아픔을 제대로 배우고, 타인의 상처에 공감하며, 지역과 사람을 존중하는 민주시민교육과 역사교육이 더 깊고 실제적으로 이루어져야 한다"고 밝혔다.

이에 따라 서울시교육청은 관내 전체 학교운동부를 대상으로 차별적·혐오적 표현 근절과 건전한 응원문화 조성을 위한 긴급 교육을 실시하도록 했다. 학생선수뿐 아니라 지도자를 대상으로 인권교육, 스포츠 윤리교육, 역사 인식 교육도 강화할 방침이다.

정 교육감은 학생 개인을 향한 과도한 비난은 경계해야 한다고도 했다. 그는 "학생 개인에 대한 신상공격이나 과도한 비난이 확산되는 일은 경계해야 한다"며 "책임을 묻는 과정도 교육의 원칙과 절차 안에서 이루어져야 하기 때문"이라고 설명했다.

이어 "학생들이 자신의 행동을 성찰하고 배움을 통해 다시 성장할 수 있도록 돕는 것이 교육의 역할"이라고 강조했다.

정 교육감은 "이번 일로 마음의 상처를 입으셨을 광주일고 학생선수와 학부모님, 그리고 5·18의 아픔을 안고 살아오신 광주 시민 여러분께 다시 한번 깊은 유감과 위로의 말씀을 드린다"며 "서울시교육청은 이런 일이 되풀이되지 않도록 학교체육 현장의 인권교육과 역사교육의 구체적 실천방안을 마련하고, 재발방지를 위한 종합적 대응 체계를 마련해 같은 아픔이 다시 반복되지 않도록 끝까지 책임지고 살피겠다"고 약속했다.

지난달 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주일고 경기 중 배재고 학생 선수들이 최근 5·18민주화운동 비하 마케팅 논란으로 물의를 빚은 프랜차이즈 카페 '스타벅스'를 거론하며 부적절한 응원 구호를 외치는 일이 발생했다.

이에 서울시교육청은 광주일고 선수단과 학부모, 동문, 광주시민에게 사과하며 담당 부서를 통해 배재고를 방문해 사건 경위와 현장 제지 여부, 선수 지도 과정, 후속 조치 및 재발 방지 계획 등을 점검하겠다고 밝혔다.

배재고 교직원과 야구부 학생·학부모는 전날(1일) 광주일고를 직접 방문해 사과하려 했으나, 광주일고 측은 학생들이 아직 사과를 받아들일 준비가 안 돼 있다며 방문 재고를 요청했다.

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