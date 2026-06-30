"스타벅스 가야지" 배재고 논란에...서울교육청 "후속 조치 종합 점검"

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배재고-광주일고 경기 중 지역 비하 논란 구호..."부적적"

배재고 방문해 경위·후속조치 점검...운동부 전반 교육 강화

"과도한 신상 비난 경계"…인권·민주시민 교육 확대 방침

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청이 고교야구 대회 도중 발생한 배재고등학교 학생 선수들의 부적절한 응원 구호 논란과 관련해 사실관계 확인과 재발 방지 대책 마련에 착수했다.

서울시교육청은 30일 공식 입장문을 통해 "서울 관내 학교 학생 선수들이 경기 중 상대 학교와 지역사회에 상처를 줄 수 있는 부적절한 구호를 외친 사안에 대해 무겁게 인식하고 있다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 배재고와 광주일고의 경기 모습. [사진=대한야구소프트볼협회 유튜브 영상 캡처] 2026.06.29 psoq1337@newspim.com

문제가 된 상황은 지난 29일 서울 목동야구장에서 열린 '제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전' 배재고와 광주일고의 경기에서 발생했다.

경기 후반 배재고가 6-2로 앞선 8회초 공격 도중 상대 더그아웃을 향해 "가야지 가야지~ 스타벅스(스벅) 가야지~"라는 구호를 반복적으로 외쳤다.

이는 지난달 5·18 민주화운동 비하 논란을 일으킨 스타벅스 코리아의 '5·18 탱크데이' 이벤트를 떠올리게 하는 조롱성 구호로 해석되며 지역 비하성 발언이라는 지적이 나왔다.

이에 대해 서울시교육청은 "역사적 아픔을 희화화하거나 특정 지역을 조롱하는 것으로 받아들여질 수 있는 표현은 교육적으로 결코 바람직하지 않으며 학생 스포츠 현장에서 있어서는 안 될 일"이라고 강조했다.

이어 "이번 일로 상처를 받은 광주일고 야구부 선수단과 학부모님, 동문 여러분, 그리고 광주시민 여러분께 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

교육청은 즉각적인 대응에도 나섰다. 즉시 사실관계 확인에 착수했으며 담당 부서를 통해 배재고를 방문해 사건 경위, 현장 제지 여부, 선수 지도 과정, 후속 조치 및 재발 방지 계획 등을 종합적으로 점검할 계획이다. 또한 필요한 교육적 조치가 절차에 따라 이뤄지도록 지도하겠다는 방침이다.

아울러 이번 사안을 계기로 학교 운동부 전반에 대한 관리 및 교육도 강화한다. 교육청은 관내 모든 학교 운동부를 대상으로 경기장 내 혐오·차별 표현 근절, 상대 존중, 스포츠맨십, 인권 감수성, 역사 인식 교육을 강화겠다고 밝혔다.

또 지도자와 관계자에 대해 학교운동부 운영 과정에서 지켜야 할 교육적 윤리 기준 점검도 병행한다.

서울시교육청은 "잘못된 행동에 대한 책임 있는 교육적 조치와 별개로 학생 개인에 대한 신상 공격이나 지나친 비난이 확산되는 것은 바람직하지 않다"며 "교육의 원칙과 절차 안에서 다뤄질 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

이어 "이번 사안을 계기로 학생들이 타인의 존엄과 인권을 존중하고 역사적 상처에 공감하는 민주시민으로 성장할 수 있도록 인권·민주시민 교육을 더욱 강화하겠다"고 덧붙였다.

hyeng0@newspim.com