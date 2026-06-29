"스타벅스 가야지"...배재고 야구부, 경기 중 광주일고에 조롱 파문

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 고교야구 마운드가 때아닌 지역 비하성 조롱 구호로 얼룩졌다. 경기 도중 특정 지역과 역사적 아픔을 비하하는 취지의 발언이 나오면서 야구계 안팎에 거센 파문이 일고 있다.

사건은 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전에서 발생했다. 서울 배재고등학교와 광주제일고등학교의 경기였다. 배재고가 6-2로 앞서가던 8회초, 배재고 일부 학생 선수들이 상대 더그아웃을 향해 "가야지 가야지 스타벅스 가야지"라는 구호를 반복해 외쳤다. 점수 차가 벌어진 상황에서 나온 조직적인 조롱이었다.

이 구호는 최근 불거진 스타벅스 코리아의 이른바 '5·18 탱크데이' 이벤트 논란을 빗댄 것으로 해석된다. 앞서 스타벅스는 5월 18일 텀블러 행사를 진행하며 '탱크데이'라는 문구와 '책상을 탁!'이라는 표현을 사용해 5·18민주화운동과 박종철 열사 고문치사 사건을 폄하했다는 거센 비판을 받았다. 배재고 선수들이 광주 지역을 연고로 한 광주일고를 상대로 이 논란을 악의적으로 인용한 셈이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 배재고와 광주일고의 경기 모습. [사진=대한야구소프트볼협회 유튜브 영상 캡처] 2026.06.29 psoq1337@newspim.com

광주일고 코치진은 즉각 심판진에 거세게 항의했다. 경기는 배재고 코치진이 학생들을 제지하며 일단락됐으나 이 상황은 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산됐다. 팬들은 "일반 관중과 스카우터가 보는 앞에서 일베식 지역 비하 응원을 가했다"라며 분통을 터뜨렸다. 서울시교육청 등에 재발 방지를 요구하는 민원 제기 움직임도 이어졌다.

사태가 커지자 배재고 측은 고개를 숙였다. 권오영 배재고 감독은 "우리 학생들이 잘못했다. 교육을 제대로 하지 못한 어른들의 책임"이라며 광주일고 조윤채 감독에게 사과의 뜻을 전했다. 배재고는 학교 홈페이지에도 공식 사과문을 게재했다. 학교 측은 "역사적 의미와 지역사회에 대한 존중이 부족했다"라며 해당 선수들을 학교 생활교육위원회에 회부하고 야구부 전원에게 특별교육을 실시하겠다고 밝혔다.

대한야구소프트볼협회도 본격적인 징계 절차에 착수했다. 협회 관계자는 "전국대회에서 발생한 문란 행위에 대한 규정에 따라 사실관계를 철저히 조사할 것"이라며 스포츠공정위원회를 열어 선수단 관리 책임과 징계 여부를 최종 결정하겠다고 전했다.

psoq1337@newspim.com