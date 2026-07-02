민선9기 금산군정 비전 '모두가 행복한 도시, 다시 올 금산' 제막

AI 핵심 요약beta
- 금산군은 1일 군청 현관에서 민선9기 비전 제막식을 열었다
- 민선9기 비전은 '모두가 행복한 도시, 다시 올 금산'이라 밝혔다
- 문정우 군수는 5대 군정방향으로 군민 체감 변화 추진을 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군은 지난 1일 군청 현관에서 민선9기 군정비전 제막식을 열였다고 2일 밝혔다.
이날 행사는 문정우 제51대 금산군수 취임 당일 첫 공식 행사로 열렸으며 문정우 군수를 비롯해 국·과장, 금산군청공무원노동조합위원, 청렴주니어보드 참여자 등 직원들이 함께했다.
민선9기 금산군정 비전은 '모두가 행복한 도시, 다시 올 금산'이다.
'모두가 행복한 도시'는 군민 모두가 안전하고 편안한 일상에서 활력과 희망을 누리며 행복을 체감하는 금산을 의미한다.
'다시 올 금산'은 모두를 뜻하는 영어 올(all)과 온다(come)는 의미를 담아 군민 모두가 함께 만들고 누구나 다시 찾고 싶은 금산을 만들겠다는 의지를 담았다.
문정우 금산군수는 "오늘 군정비전 제막식은 민선9기 금산군정을 약속하는 자리"라며 "앞으로 활력있는 경제도시, 살기좋은 정주도시, 다시찾는 관광도시, 희망있는 행복도시, 소통하는 청렴행정을 5대 군정방향으로 삼아 군민이 체감하는 변화를 만들어가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com