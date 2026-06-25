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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 공공데이터 활용과 데이터기반행정 추진 성과를 인정받아 국무총리 표창을 받았다.

금산군은 지난 24일 일산 킨텍스에서 열린 2026년 상반기 지능정보화책임관 협의회에서 공공데이터 발전 유공 국무총리 표창을 수상했다고 25일 밝혔다.

금산군 공공데이터 발전 유공 국무총리 표창 수상 기념사진. [사진=금산군] 2026.06.25 gyun507@newspim.com

이번 표창은 공공데이터 개방과 활용, 데이터 기반 행정 체계 구축 등에 기여한 기관을 대상으로 수여됐다.

군은 그동안 행정 데이터를 정책 수립과 행정서비스 개선에 활용하는 데 주력해 왔다. 2021년부터 2025년까지 행정안전부 주관 데이터기반행정 실태점검에서 5년 연속 우수기관으로 선정됐다.

지난해 평가에서는 전국 지방자치단체 중 유일하게 최고 등급인 '매우 우수'를 받은 것으로 알려졌다. 앞서 2023년에는 데이터기반행정 관련 대통령 표창도 수상했다.

금산군은 행정 데이터 개방과 공유를 확대하고 전 직원을 대상으로 데이터 활용 및 인공지능 실습 교육을 진행해 왔다. 최근에는 인공지능과 빅데이터를 행정 의사결정 과정에 접목하는 방안도 추진하고 있다.

군은 앞으로 생활 밀착형 정책 발굴과 행정서비스 개선에 데이터 분석 결과를 적극 활용할 계획이다.

금산군 관계자는 "이번 표창은 데이터 기반 행정을 꾸준히 추진해 온 결과"라며 "앞으로도 데이터와 인공지능을 활용해 군민이 체감할 수 있는 행정서비스를 확대하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com