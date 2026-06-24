금산군, 산사태 취약지 사방댐 3곳 설치

AI 핵심 요약beta
- 금산군이 24일 산사태 취약지 3곳에 사방댐 설치를 완료했다.
- 집중호우 때 토사 유출과 토석류 피해를 줄이기 위한 조치다.
- 삼가리 5㎞ 계류보전도 추진해 우기 전 마무리할 계획이다.
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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군이 여름철 집중호우와 태풍에 대비해 산사태 취약지역에 사방댐을 설치하고 산림재해 예방에 나섰다.
군은 진산면 삼가리와 오항리, 남이면 석동리 등 3곳에 사방댐 설치를 완료했다고 24일 밝혔다.
사방댐은 계곡을 따라 흘러내리는 토사와 돌, 나무 등을 막아 하류 지역 피해를 줄이는 산림재해 예방시설이다. 최근 국지성 집중호우가 잦아지면서 산사태와 토석류 피해를 사전에 차단하기 위한 사방사업의 필요성이 커지고 있다.
이번 사업 대상지는 산사태와 토석류 발생 위험이 높은 지역을 중심으로 선정됐다. 군은 사방댐 설치를 통해 집중호우 때 토사 유출을 줄이고, 인근 마을과 농경지 피해를 예방하는 효과가 있을 것으로 보고 있다.
이와 함께 군은 진산면 삼가리 일원 5㎞ 구간에서 계류보전사업도 추진하고 있다. 우기 전 공사를 마무리해 계곡 침식 방지와 재해 예방 기능을 높일 계획이다.
금산군 관계자는 "사방사업은 산림재해를 막기 위한 대표적인 사전 예방사업"이라며 "사방시설을 지속적으로 점검하고 관리해 주민 안전 확보에 힘쓰겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com